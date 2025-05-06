كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة فيلادلفيا تشارك في ملتقى الريادة 2025

وطنا اليوم:شاركت كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة فيلادلفيا في فعاليات ملتقى الريادة 2025، الذي نظمته نقابة المهندسين الأردنيين بالتعاون مع مركز رواد الأعمال المهندسين (رام)، تحت رعاية معالي وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، وذلك في رحاب أكاديمية الجامعة الأردنية، وبحضور نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال والباحثين والمهتمين بريادة الأعمال الهندسية.

ومثّل الكلية في الملتقى عضو هيئة التدريس من قسم هندسة الميكاترونكس الدكتور مصطفى عواد الخوالدة، ورئيس لجنة الإعلام والاتصال الخارجي في الكلية، إلى جانب مشاركة الطلبة محمد منتصر الربابعة، وأحمد روحي علاونة، وعبدالله جعفر صعابنة

وجاءت مشاركة الكلية في إطار حرصها على تعزيز حضورها في الفعاليات الوطنية ذات العلاقة بريادة الأعمال والابتكار الهندسي، وسعيها المستمر لإكساب الطلبة المهارات اللازمة للانخراط في بيئة العمل المستقبلية المبنية على الإبداع والتكنولوجيا.

وتولي كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة فيلادلفيا أهمية كبيرة للمشاركة في مثل هذه الفعاليات، لما لها من دور في رسم ملامح عصر جديد من الإنتاج، وترسيخ ثقافة الابتكار والريادة الهندسية كأدوات أساسية لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف مجالات الحياة.

وتنسجم هذه المشاركة مع رؤية جامعة فيلادلفيا في دعم الإبداع الطلابي، وتعزيز دور الجامعات في بناء منظومة وطنية متكاملة لريادة الأعمال، تسهم في تمكين الشباب والمهندسين الجدد من تحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى نماذج عمل قابلة للتطبيق والتنمية، حيث شكّل الملتقى فرصة قيّمة لطلبة الكلية للاطلاع على التجارب الريادية الملهمة، والمشاركة في نقاشات متخصصة تناولت أحدث التوجهات في مجالات التصنيع الذكي والتكنولوجيا المستقبلية، إضافة إلى محاور مهمة شملت التشريعات المحفزة، وآليات التمويل، وبناء القدرات.