الملكية الأردنية تسير أولى رحلاتها المنتظمة إلى حلب بعد توقف 14 عاما

وطنا اليوم:تسير الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الثلاثاء، أولى رحلاتها المنتظمة من عمّان إلى مطار حلب الدولي، وذلك بعد توقف استمر 14 عامًا.

وتأتي هذه الخطوة عقب رحلة تجريبية أجرتها الشركة في مارس الماضي لتقييم جاهزية المطار من الناحية الفنية والأمنية، تمهيدًا لاستئناف الرحلات الرسمية. وكانت الملكية الأردنية أول شركة طيران دولية تحط في مطار حلب الدولي من خلال رحلة تجريبية في 23 آذار 2025.

وكان الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي، قد صرح في وقت سابق بأن الشركة تخطط لتسيير 3 إلى 4 رحلات أسبوعيا إلى حلب، بعد استكمال التقييمات اللازمة.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران في 18 آذار الحالي.

وأجرى فريق فني تقييم شامل قبل البت بقرار تسيير رحلات جوية من الأردن إلى سوريا.