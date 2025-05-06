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تدهور ناقلة محملة بـ 10 مركبات على الطريق الصحراوي

دقيقتان ago
تدهور ناقلة محملة بـ 10 مركبات على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:أكدت إدارة الدوريات الخارجية، اليوم الثلاثاء وقوع حادث تدهور مركبة ناقلة سيارات على الطريق الصحراوي، في منطقة جرف الدراويش باتجاه العاصمة عمّان.
وبيّنت في تقريرها المروري اليومي، أن الناقلة كانت محمّلة بـ10 مركبات، وقد نتج عن الحادث سقوط الشاحنة و5 سيارات خارج حرم الشارع، وإصابة السائق الذي وُصفت حالته بالمتوسطة، وتم نقله إلى مستشفى الطفيلة الحكومي.


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