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وزير الداخلية يكرّم بنك الإسكان لرعايته فعاليات يوم المرور العالمي لعام 2025

46 ثانية ago
وزير الداخلية يكرّم بنك الإسكان لرعايته فعاليات يوم المرور العالمي لعام 2025

وطنا اليوم:كرّمت مديرية الأمن العام بنك الإسكان ممثلاً برئيس قطاع العمليات أحمد الخضر، خلال الفعالية التي نظمتها مديرية الأمن العام تحت شعار “تمهل.. أمامك حياة” في قصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب، وذلك ضمن إطار احتفالات مديرية الأمن العام بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي 2025. وعقدت الفعالية برعاية وزير الداخلية مازن الفراية وبحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، ومدير إدارة السير العميد فراس الرشيد، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية المعنية.
وجاء هذا التكريم تثميناً لدور بنك الإسكان الفاعل والمتواصل في تعزيز التوعية المرورية وترسيخ السلوكيات السليمة ضماناً للسلامة على الطرق، عبر مبادراته المتنوعة التي ينفذها منفرداً أو بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.
وتعتبر رعاية بنك الإسكان لاحتفالية 2025 بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، امتداداً لرعايته للاحتفالات السابقة منذ أعوام عدة كجزء من مسؤوليته الاجتماعية، كما أنها تعد تجسيداً حياً لحرصه على المساهمة في معالجة التحديات المجتمعية التي تعد الحوادث المرورية من أبرزها لما تنطوي عليه من خسائر بشرية وما يرافقها من خسائر اقتصادية واجتماعية.​​


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