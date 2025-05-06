انفجارات عنيفة تهز مدينة حلب

وطنا اليوم_هزّت انفجارات عنيفة ومستمرة، في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء، عدداً من أحياء مدينة حلب السورية، في حين ما يزال مصدر تلك الانفجارات مجهولاً.

وأدت الانفجارات العنيفة إلى اندلاع حرائق ضخمة في أحياء “الحمدانية” و”حلب الجديدة”، وفقاً لمصادر محلية وشهود عيان.

وتداول ناشطون ومنصات سورية مقاطع فيديو وصور توثق الانفجارات والحرائق التي نتجت عنها.

وذهبت بعض المصادر إلى ترجيح أن تكون الانفجارات ناجمة عن غارات إسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة تابعة للقوات السورية في الراموسة.

وقالت مصادر أخرى إن بعض الانفجارات وقعت في مقر الكلية العسكرية بمدينة حلب.

وأكد آخرون عدم حدوث غارات إسرائيلية وإنما الانفجارات ناجمة عن انفجار دبابة بسبب خلل فني على مقربة من مستودع للقذائف في كلية المدفعية في الراموسة.