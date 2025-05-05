العيسوي: الأردن بقيادة الملك قوي بتماسكه وراسخ في مبادئه

وطنا اليوم_عمان- 5 أيار 2025-* أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل مسيرته بثبات، مستندًا إلى إرث راسخ من المبادئ الوطنية، وإلى إدراك عميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها، وإلى تمسك أبنائه بقيمهم الأصيلة.

وقال العيسوي إن مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك، هي امتداد لنهج هاشمي راسخ يؤمن بأن بناء الدولة لا يتم إلا بتماسك الجبهة الداخلية، ووحدة الصف.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من عشيرة الفارس الشوابكة، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

وبين العيسوي أن ما يميز الأردن هو قدرته على مواجهة التحديات بتوازن وحكمة، وبموقف واضح لا يخضع للمساومة أو التردد، مستندًا إلى، ووعي شعبي متجذر، وثقة راسخة في مؤسسات الدولة ومرجعياتها.

وأشاد العيسوي بجهود الجيش العربي والأجهزة الأمنية، الذين يضطلعون بدور وطني نبيل في حماية الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن الحرفية العالية والانضباط لنشامى المخابرات العامة تمثل خط الدفاع الأول عن الوطن، وتُجسد نموذجًا للالتزام الصامت الذي لا يبحث عن الأضواء، بل يعمل بثقة ومسؤولية.

وفي سياق آخر، أكد العيسوي أن الأردن ينطلق في مواقفه من قناعات راسخة بمركزية القضية الفلسطينية، ورفضه لأي حلول تُنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، أو تحاول فرض واقع جديد يتجاوز العدالة والشرعية.

وأضاف أن الدور الأردني لم يكن يومًا محصورًا في الجانب السياسي، بل يشمل أبعادًا إنسانية وأخلاقية واضحة، تجلّت في الدعم المتواصل للأشقاء في غزة، انطلاقًا من قيم متجذرة في وجدان الدولة الأردنية وقيادتها الهاشمية.

كما أكد العيسوي أن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس ليست مجرد مسؤولية سياسية، بل عهد تاريخي والتزام ديني يحمله الهاشميون بأمانة وإيمان، في وجه محاولات النيل من هوية المدينة المقدسة.

ونوّه العيسوي بالدور المتكامل الذي تقوم به الأسرة الأردنية الواحدة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله، ودور وجهود سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي يمثل تطلعات الشباب ويجسد رؤية طموحة منفتحة على المستقبل.

من جهتهم، عبّر أبناء عشيرة الفارس الشوابكة عن تقديرهم للدور الذي تقوم به القيادة الهاشمية في ترسيخ منظومة الاستقرار وتعزيز مكانة الأردن، مؤكدين تمسكهم بالثوابت الوطنية، واستعدادهم الدائم لخدمة الوطن والدفاع عنه، والإسهام الفاعل في مسيرته نحو التقدم والازدهار.

وأكدوا أن مواقفهم ثابتة تجاه الوطن وقيادته الهاشمية، مقدرين عاليا جهود جلالة الملك التي يبذلها من أجل الوطن والمواطن، وفي دعم ومساندة القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وعبروا عن اعتزازهم بالمواقف الأردنية الثابتة في دعم القضايا العربية العادلة، والتي تجسد التزامًا راسخًا لقيادته الهاشمية بالقيم والمبادئ، مشيدين بهذا الصدد، بالجهود الإنسانية التي يقدمها الأردن تجاه الأهل في غزة.

وقدروا عاليا الجهود التي يبذلها نشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية لحماية أمن الوطن واستقراره.