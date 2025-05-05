رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى تخريج فوج التجسير الرابع من كلية سلاح الجو

وطنا اليوم:رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الإثنين، حفل تخريج الفوج الرابع من الضباط الملتحقين في برنامج التجسير بكلية سلاح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران، والحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات علوم الطيران وعلوم المراقبة والملاحة الجوية، والمرشحين في تخصص إدارة الطيران، إضافةً إلى تخريج دفعة جديدة من برنامج الدبلوم المهني في إدارة موارد الدفاع، بحضور قائد سلاح الجو الملكي/ رئيس مجلس أمناء الكلية، وعميد الكلية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وقال عميد الكلية في كلمة له: “نبارك اليوم للخريجين وذويهم بمناسبة ما حققوه من نجاح عكس مثابرتهم في الجد والاجتهاد والمثابرة” مؤكداً أن ما حققته الكلية من إنجازات جديدة تعكس الرؤية التي تتبناها في التحديث والتطوير والتي تشمل مختلف الجوانب العملية والتعليمية، مشيراً إلى أن الكلية أصبحت عضواً فاعلاً في اتحاد الجامعات العربية، تطبق معايير ومؤشرات التصنيف العربي للجامعات، الأمر الذي سيكون له الأثر الواضح على جودة العملية التعليمية والبحث العلمي والإبداع والتعاون الدولي.

وأضاف أن الكلية حصلت على ترخيص مركز تدريب صيانة الطائرات من قبل هيئة تنظيم الطيران المدني، لتصبح معتمدة من خلالها على تأهيل الفنيين والمهندسين ليكونوا قادرين للحصول على رخص الصيانة B1.1/B2، لرفد سلاح الجو الملكي وسوق العمل بهم، كما أن الكلية حصلت أيضاً على ترخيص قسم الدراسات العليا لدى الكلية الجامعية، وتم المباشرة بأول فصل في دراسة الماجستير تخصص إدارة الموارد البشرية والدفاعية.

وفي نهاية الحفل، وزّع رئيس هيئة الأركان المشتركة الشهادات والجوائز التقديرية على الخريجين.

وفي سياق متصل، افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة مدرسة مدربي الطيران، الذي يعد نقلة نوعية في تدريب المدربين الأردنيين وفق أحدث المعايير العالمية، من خلال رفع جودة البرامج التدريبية باستخدام مناهج متطورة، وذلك بهدف تطوير كفائتهم وتعزيز التعاون مع المؤسسات التي تعنى في مجال تدريب الطيارين العسكريين.

وفي نهاية الافتتاح دون اللواء الركن الحنيطي كلمة في سجل زوار المدرسة أعرب فيها عن تمنياته بالتوفيق لهذا الصرح العلمي الجديد في الكلية.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة وضمن الاستراتيجية الشاملة التي تتبعها، إلى تحديث وبناء القدرات الوطنية في التخصصات الحيوية، لتمكين مرتباتها من امتلاك المهارات المتقدمة في ظل التطورات الحاصلة في مختلف المجالات، بما يخدم أمن المملكة ويعزز دورها الإقليمي في مجال الدفاع والطيران.