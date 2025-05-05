بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

تكية أم علي تستأنف توزيع الوجبات الغذائية داخل غزة

19 ثانية ago
تكية أم علي تستأنف توزيع الوجبات الغذائية داخل غزة

وطنا اليوم:استأنفت تكية أم علي توزيع الوجبات الغذائية داخل قطاع غزة، في ظل استمرار إغلاق المعابر الأمر الذي حال دون إيصال الطرود الغذائية ولحوم الأضاحي المعلبة إلى الأسر المتضررة، حيث تولى الشركاء المحليون في غزة تحضير وتجهيز الوجبات لضمان إيصالها يوميًا إلى الأسر المحتاجة في شمال غزة.
وباشرت تكية أم علي بتوزيع 1500 وجبة غذائية في شمال قطاع غزة مخيم اليرموك والجزيرة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والشركاء المحليين في القطاع.
وجاء هذا الإجراء استجابة للاحتياجات الغذائية العاجلة للأسر المتضررة، وذلك إلى حين إعادة فتح المعابر واستئناف إرسال الطرود الغذائية ولحوم الأضاحي المعلبة.
وجددت تكية أم علي تأكيدها على التزامها الدائم بدعم الفلسطينيين في غزة، حيث سبق وأن أطلقت حملات إغاثية تضمنت توزيع الطرود الغذائية، والمعاطف الشتوية، والبطانيات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:05

بالتنسيق مع الولايات المتحدة .. 30 طائرة إسرائيلية تشارك في الهجوم على اليمن

19:49

32 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

19:46

الأردن يدين استهداف مرافق حيوية ومنشآت مدنية بمدينتين في السودان

19:26

فريق العقبة للإعلام يلتقي محافظ العقبة

19:16

نتنياهو: الهجوم الجديد على غزة سيكون قويا ومكثفا

19:05

وزير الإدارة المحلية يوجه بحصر أضرار السيول وإعداد خطط المعالجة

18:16

الضريبة تضبط شركة برمجة تساعد في التحايل على الفوترة الوطني الالكتروني

16:59

طلبة المحاسبة في عمان الأهلية يفوزون بمنح دراسية لشهادة (CMA)

16:57

أبطال فيلادلفيا يحصدون الذهب في التايكوندو ويتألقون في بطولة الجامعات الأردنية

16:51

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن الحدث المفقود جراء سيول الحسا

16:44

إجراء عملية طبية نوعية بمستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري

16:15

الأمن السوري يعتقل أحد كبار القادة العسكريين لنظام الأسد

وفيات
وفيات الاثنين 5-5-2025وفيات الاحد 5-4-2025وفيات الجمعة 2-5-2025وفيات الخميس 1-5-2025وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025