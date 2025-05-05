تكية أم علي تستأنف توزيع الوجبات الغذائية داخل غزة

وطنا اليوم:استأنفت تكية أم علي توزيع الوجبات الغذائية داخل قطاع غزة، في ظل استمرار إغلاق المعابر الأمر الذي حال دون إيصال الطرود الغذائية ولحوم الأضاحي المعلبة إلى الأسر المتضررة، حيث تولى الشركاء المحليون في غزة تحضير وتجهيز الوجبات لضمان إيصالها يوميًا إلى الأسر المحتاجة في شمال غزة.

وباشرت تكية أم علي بتوزيع 1500 وجبة غذائية في شمال قطاع غزة مخيم اليرموك والجزيرة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والشركاء المحليين في القطاع.

وجاء هذا الإجراء استجابة للاحتياجات الغذائية العاجلة للأسر المتضررة، وذلك إلى حين إعادة فتح المعابر واستئناف إرسال الطرود الغذائية ولحوم الأضاحي المعلبة.

وجددت تكية أم علي تأكيدها على التزامها الدائم بدعم الفلسطينيين في غزة، حيث سبق وأن أطلقت حملات إغاثية تضمنت توزيع الطرود الغذائية، والمعاطف الشتوية، والبطانيات