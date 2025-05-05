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الأردن يدين استهداف مرافق حيوية ومنشآت مدنية بمدينتين في السودان

28 ثانية ago
الأردن يدين استهداف مرافق حيوية ومنشآت مدنية بمدينتين في السودان

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف المرافق الحيوية والمنشآت المدنية في مدينتَي بورتسودان وكسلا في جمهورية السودان الشقيق، والذي يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا يهدّد أمن واستقرار المنطقة.
‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية السودان الشقيق، مشدِّدًا على دعم الأردن للجهود المُستهدِفة حل الأزمة السودانية، وبما يحفظ أمن السودان واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه.


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