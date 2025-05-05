فريق العقبة للإعلام يلتقي محافظ العقبة

الحجاج: الإعلام شريك في صناعة التنمية ورقيب على ادامتها

اعلاميون : نحن حراس بوابة الوطن وذخيرة امنه وامانه

وطنا اليوم:العقبة – عمر الصمادي – أكد محافظ العقبة خالد الحجاج، خلال استقباله فريق العقبة الإعلامي بمكتبه اليوم، أن الإعلام يحمل رسالة سامية، ومسؤولية وطنية مهنية واخلاقية، وان الاعلاميين في محافظة العقبة يمثلون أنموذجا للشراكة الحقيقية، الموكلة على عاتقهم كشريك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة، لا بل هم رافعة وطنية أسهمت في تعظيم المنجز في مشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، منذ إعلانها عام 2002، حيث تصدوا لنقل هموم المواطنين وتسليط الضوء على قضايا المستثمرين، والترويج بيئة ومناخ الاستثمار، وفقا للرؤية الملكية السامية، معربا عن تقديره واعتزاز وثقته بالقامات الإعلامية الوطنية العاملة في قطاع الاعلام بالعقبة.

وقال الحجاج إن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكاتف بين المؤسسات الرسمية والإعلاميين، مشددًا على أن الإعلام الوطني الصادق يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات، ويُعبّر عن نبض المجتمع ويعكس أولوياته، داعيًا إلى ترسيخ العلاقة التشاركية مع وسائل الإعلام لتعزيز التنمية المستدامة وخدمة الصالح العام.

من جانبهم، شدد الصحفيون والإعلاميون خلال اللقاء على أهمية التمسك بالمبادئ المهنية، والالتزام بالكلمة الصادقة والمسؤولة، باعتبارها أداة للدفاع عن الوطن، وحصنًا يحمي تاريخه، ويعزز حاضره، ويصوغ مستقبله المشرق، وهم حراس البوابة التي لن يسمحوا بأن يؤتى الوطن من جانبهم.

وعبّر الحجاج عن تقديره العميق لمواقف الإعلاميين المشرفة، مؤكدًا أن الوقوف في خندق الوطن ليس خيارًا بل واجب وطني، وأن الكلمة الصادقة أداة قوية في تعزيز الانتماء وتجسيد المواطنة الحقة.

وأشار الحجاج إلى أن محافظة العقبة تواصل تنفيذ رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبتوجيه مباشر من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في ترسيخ مبادئ التنمية الشاملة والحفاظ على مقدرات الوطن، موضحًا أن العقبة تُعد من أبرز مناطق المملكة التي تشهد تحولات تنموية واقتصادية متسارعة.

وأضاف: “نسير برؤية جلالة الملك، وبتوجيهات سمو ولي العهد، من أجل حماية مقدرات الوطن، والنهوض بواقع الأفراد والمجتمع. ونعمل ليلًا ونهارًا لتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق تطلعات أبناء العقبة نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا”.

واستعرض الحجاج ملامح الخطة الاستراتيجية المتكاملة التي تنفذها المحافظة، والتي تشمل قطاعات التعليم، والصحة، والسياحة، والاستثمار، إلى جانب جهود مستمرة في تحسين البنية التحتية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والدولية.

ولفت إلى أن العقبة، بصفتها منطقة اقتصادية خاصة، تحظى بأولوية في الخطط الحكومية، وتشكّل بوابة اقتصادية مهمة للمملكة، ما يتطلب تأهيل الكوادر البشرية، وتحسين مستوى الخدمات، وتحفيز بيئة الأعمال.

وفي الجانب الأمني، أكد الحجاج أن الأجهزة التنفيذية والأمنية في العقبة تعمل بتنسيق عالٍ للحفاظ على الأمن المجتمعي والتصدي لأي ممارسات تمس الاستقرار أو تضر بالمصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أن القانون يُطبق بعدالة وحزم، مع احترام حقوق المواطن وصون كرامته.

كما أشار الحجاج إلى أن العمل مستمر من أجل بناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات، من خلال التركيز على دعم الشباب، وتوفير فرص العمل، وتمكين المبادرات الريادية، بالإضافة إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني.

وقال إن الرؤية الملكية تدعو إلى شراكة حقيقية بين المواطن والحكومة لبناء وطن قوي ومزدهر، مبني على قيم العدالة، والنزاهة، والشفافية، والانتماء.

وختم الحجاج حديثه بالتأكيد على أن العقبة تمثل اليوم نموذجًا وطنيًا في العمل المتكامل بين القيادة والمجتمع المحلي، وتسير بخطى واثقة نحو تحقيق التنمية المستدامة، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، مستندة إلى أسس راسخة من العدالة والانتماء