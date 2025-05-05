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وزير الإدارة المحلية يوجه بحصر أضرار السيول وإعداد خطط المعالجة

23 ثانية ago
وزير الإدارة المحلية يوجه بحصر أضرار السيول وإعداد خطط المعالجة

وطنا اليوم:وجه وزير الإدارة المحلية وليد المصري الاثنين، رؤساء مجالس الخدمات المشتركة ومديري مديريات الهندسة بالتعاون مع رؤساء البلديات لحصر الأضرار الناجمة عن موجة السيول التي تعرضت لها عدة مناطق في الأردن الأحد.
وأكد المصري ضرورة إجراء مسح شامل للأضرار التي خلَّفتها السيول، وإعداد تقارير تفصيلية، تشمل التقييم الفني للأضرار والخطط الهندسية اللازمة للمعالجة، وتقدير الكلفة المالية لعمليات الإصلاح.
وقال، إن حماية المواطنين والممتلكات العامة تمثل أولوية قصوى للوزارة، مشيراً إلى أنه تم تكليف كوادر فنية من الوزارة للمتابعة الميدانية وضمان سرعة الاستجابة ومعالجة الأضرار.
وأضاف المصري، إن الوزارة ستتابع تنفيذ خطط الصيانة والإصلاح بشكل مباشر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير جميع أشكال الدعم الفني لضمان عودة الخدمات في أسرع وقت ممكن.


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