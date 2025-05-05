طلبة المحاسبة في عمان الأهلية يفوزون بمنح دراسية لشهادة (CMA)

وطنا اليوم:حصل طلبة قسم المحاسبة في جامعة عمان الاهلية على منح دراسية للحصول على شهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA)) لعام 2025، مقدمة من شركة صرح العالمية للاستشارات والتدريب.

وقد تم تسليم المنح في فندق عمان روتانا، بحضور أكثر من 150 مشاركاً من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية من22 جامعة أردنية حكومية وخاصة، وممثلين عن أبرز المعاهد والجمعيات المهنية، وقد حضر الفعالية المحاضر محمد القصاص ممثلا عن قسم المحاسبة في الجامعة .

وتؤكد هذه المبادرة حرص كلية الأعمال على دعم وتشجيع طلبتها للتميز الأكاديمي والمهني، وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل من خلال الحصول على شهادات مهنية معترف بها محلياً ودولياً.

كما تعرب الكلية عن شكرها لشركة صرح العالمية للاستشارات والتدريب على مساهمتها الفاعلة في تمكين الطلبة وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم وخبراتهم العملية.