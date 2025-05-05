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أبطال فيلادلفيا يحصدون الذهب في التايكوندو ويتألقون في بطولة الجامعات الأردنية

20 ثانية ago
أبطال فيلادلفيا يحصدون الذهب في التايكوندو ويتألقون في بطولة الجامعات الأردنية

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، في مكتبه أمس الأحد، فريق الجامعة للتايكوندو الذي شارك في بطولة اتحاد الجامعات الأردنية، والتي أُقيمت على ملاعب الجامعة الألمانية خلال الفترة من 27 إلى 29 نيسان 2025، بمشاركة 21 جامعة حكومية وخاصة، وأكثر من 183 لاعباً ولاعبة من مختلف أنحاء المملكة
وحصد فريق جامعة فيلادلفيا مجموعة مميزة من الميداليات، تمثلت في ميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين، إضافة إلى ميداليتين برونزيتين، ليؤكد بذلك حضوره القوي وتألقه اللافت على بساط البطولة
وأعرب الدكتور الجراح خلال اللقاء الذي حضره نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي وعميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الدباس، ومساعد مدير دائرة الأنشطة الطلابية مهند المنسي، ومشرفة الرياضية إيناس الملاح والمشرف الرياضي رمزي النداف، عن فخره واعتزازه بما حققه الفريق من إنجازات متميزة، مشيداً بالإصرار والعزيمة التي تحلّى بها الطلبة خلال المنافسات، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس مستوى الكفاءة والتميز الذي تتمتع به الجامعة في مختلف المجالات الأكاديمية والرياضية
وأكد الجراح أهمية دعم الطلبة الموهوبين في مختلف الأنشطة والبرامج، مبينًا أن الجامعة ستواصل توفير كافة السبل والبيئة الملائمة التي تُمكّنهم من التميز والإبداع على المستويات المحلية والدولية.
وثمّن الجراح الجهود الكبيرة التي بذلها المشرفون الرياضيون والكوادر التدريبية، إلى جانب الدعم الذي قدمته عمادة شؤون الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، لما وفرّوه من توجيه ومساندة أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي المتميز
وحقق فريق جامعة فيلادلفيا نتائج متميزة في هذه البطولة، حيث أظهر اللاعبون واللاعبات أداءً قوياً ومهارات عالية، مما جعلهم يحجزون مكانهم بين الأبطال على مستوى الجامعات الأردنية وجاءت نتائج فريق الجامعة على النحو التالي: أحرز الطالب محمد أبو غزال، من تخصص هندسة البرمجيات، الميدالية الذهبية في وزن تحت 58 كغم، فيما حصل الطالب زيد هاشم الحموري، من تخصص الذكاء الاصطناعي، على الميدالية الفضية في وزن فوق 87 كغم، والطالبة إلهام يحيى علقم، من تخصص التربية الرياضية، على الميدالية الفضية في وزن تحت 53 كغم. كما نالت الطالبة سندس مهند نبيل البزم، من تخصص التمريض، الميدالية البرونزية في وزن فوق 73 كغم، والطالبة إسلام محمد سارجية، من تخصص العلاج الطبيعي، الميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كغم
ويُعد هذا الإنجاز ثمرةً للتحضيرات المكثفة، والانضباط العالي الذي أظهره اللاعبون واللاعبات، إلى جانب الدعم المستمر من إدارة الجامعة والكوادر التدريبية، ما ساهم في تحقيق نتائج مشرّفة تليق باسم جامعة فيلادلفيا وترسّخ مكانتها في الساحة الرياضية الجامعية


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