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إجراء عملية طبية نوعية بمستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري

دقيقة واحدة ago
إجراء عملية طبية نوعية بمستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري

وطنا اليوم:أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري بمحافظتي جرش وعجلون، الاثنين، عملية نوعية على مستوى المملكة لزراعة ونقل عصب حسي انتقائي من العصب الزندي الأيسر إلى العصب الحسي الأوسط الإيسر لمنطقة اليد لاستعادة الإحساس، لمريضة عشرينية تعاني من صعوبة في حركة اليد؛ مما أثر على نشاطات حياتها اليومية.
وبين مستشار جراحة الأطراف العلوية أن المريضة تعاني من اعتلال العصب الأوسط الأيسر نتيجة إصابة قديمة مع فقدان الإحساس في اليد، وتم إجراء عملية نقل العصب وتماثلت للشفاء مع استعادة شبه تامة للمنطقة الحسية المستهدفة، مشيراً إلى أن هذه العملية تعتبر من العمليات النوعية المتقدمة التي تحتاج إلى خبرة ودقة عالية.
بدوره، قال رئيس دائرة جراحة العظام والمفاصل إنه بإيعاز من مدير عام الخدمات الطبية الملكية، يتم إرسال مستشارين وكوادر طبية متخصصة إلى كل المستشفيات العسكرية الطرفية لإجراء العمليات النوعية، التي تهدف إلى التخفيف على المرضى من عناء الانتقال إلى مدينة الحسين الطبية والتقليل من قوائم انتظار العمليات.
من جهته، أكد مدير مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري أن المستشفى مجهز بكوادر طبية مؤهلة وغرف عمليات مزودة بالأجهزة والمعدات اللازمة التي تساعد على إجراء مثل هذه العملية النوعية، مما يحسن من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في المستشفيات الطرفية.
يشار إلى أن الخدمات الطبية الملكية تقدم الرعاية الصحية المتكاملة لمتلقي الخدمة، وبما يواكب التقدم العلمي من خلال كوادر مؤهلة، وتقنيات حديثة في مستشفياتها العسكرية الموزعة في مختلف المناطق والمحافظات.


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