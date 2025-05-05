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الأمن السوري يعتقل أحد كبار القادة العسكريين لنظام الأسد

9 ثواني ago
الأمن السوري يعتقل أحد كبار القادة العسكريين لنظام الأسد

وطنا اليوم:أعلن الأمن العام السوري، اعتقال أحد أبرز القادة العسكريين للنظام المخلوع، ويدعى سالم إسكندر طراف، والمتهم بارتكاب جرائم بحق السوريين خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن طراف يحمل رتبة عقيد في جيش النظام المخلوع، وكان يشغل منصب رئيس مفرزة جهاز أمن الدولة، في مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي.
وأفضت عمليات البحث عن طراف إلى اعتقاله، بعد نحو عامين من تعرضه لمحاولة اغتيال في الصنمين بدرعا، عام 2023، ونقل حينها إلى المستشفى العسكري وكانت حالته مستقرة.
والعقيد المعتقل، ينحدر من مدينة بانياس الساحلية، وهو شقيق لغسان طراف، القائد السابق للحرس الجمهوري للنظام المخلوع في دير الزور، وعين خلفا للواء عصام زهر الدين، الذي قتل في عملية تفجير عبوة ناسفة، اعترف تنظيم الدولة بالمسؤولية عنها.
ويتهم السوريون طراف، بالمسؤولية عن جرائم بحق المدنيين، في حملات عسكرية على مدينة الشيخ مسكين في درعا، فضلا عن إشرافه على عمليات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري لمئات المعتقلين.


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