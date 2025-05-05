توقيف 3 موظفين من هيئة تنظيم قطاع الطاقة بجرم استثمار الوظيفة

وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور محمد بني طه توقيف ثلاثة من موظفي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا .

وقال مصدر مسؤول إن النيابة العامة أسندت إليهم جنحة استثمار الوظيفة والحصول على منافع شخصية من أعمال الوظيفة إضافة إلى التهاون في واجبات الوظيفة العامة حيث تبيّن ان المشتكى عليهم تمكنوا من الحصول على مبالغ مالية بآلاف الدنانير نتيجة استغلال وظائفهم.