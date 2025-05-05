“الهندسة الكهربائية” تكرّم أعضاءها ولجانها: 4928 منتسباً جديداً وأكثر من 300 نشاطاً خلال دورة واحدة

وطنا اليوم – كرّمت شعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين الأردنيين، مساء الأحد، أعضاء مجلسها للدورة الرابعة والثلاثين (2022-2024) ولجانها المتعددة، تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم البارزة التي انعكست على مكانة الشعبة وجعلتها من بين أكثر شعب النقابة نشاطاً وحيوية على مستوى المملكة.

وجرى حفل التكريم بحضور أعضاء مجلس النقابة، وعدد كبير من المهندسين والمهندسات من مختلف الفروع، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بما تحقق خلال الدورة الماضية.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، استعرض رئيس مجلس الشعبة الكهربائية وعضو مجلس نقابة المهندسين الأردنيين الدكتور علي الخوالدة أبرز إنجازات الشعبة خلال الدورة، مشيراً إلى أن الشعبة وافقت على انتساب 4928 مهندساً ومهندسة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يعكس ثقة المهندسين المتزايدة بالشعبة وبرامجها.

وأشار الخوالدة إلى أن الشعبة أصدرت أكثر من 250 شهادة خبرة للزملاء العاملين في القطاع، وساهمت في إعداد عشرات الأوراق العلمية التي عُرضت في فعاليات ومؤتمرات محلية وإقليمية.

وبيّن الخوالدة أن الشعبة نفذت خلال الدورة ما يزيد على 280 نشاطاً متنوعاً في فروع النقابة المنتشرة في مختلف المحافظات، تراوحت بين ورش عمل، ودورات تدريبية، ومحاضرات تقنية متخصصة، بالإضافة إلى أكثر من 20 يوماً علمياً نظمتها الشعبة لمواكبة التطورات السريعة في تخصصات الهندسة الكهربائية والطاقة والاتصالات والتحكم.

كما أشار إلى تنظيم الشعبة لـ6 مؤتمرات علمية كبرى خلال الدورة، كان لها دور فاعل في تعزيز الحضور العلمي للنقابة على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى إتاحة فرص التواصل بين المهندسين والخبراء والجهات الأكاديمية والصناعية.

وأوضح الخوالدة أن مجلس الشعبة شكّل منذ بداية دورته 20 لجنة متخصصة، ضمّت مهندسين ومهندسات من ذوي الخبرة والتخصص، حيث ساهمت هذه اللجان في تطوير السياسات المهنية، ومتابعة احتياجات الأعضاء، وتصميم البرامج التدريبية، وتعزيز التواصل مع الطلبة وحديثي التخرج.

وأضاف أن هذه اللجان أسهمت في اقتراح وتنفيذ العديد من المبادرات النوعية، منها برامج التدريب للطلبة، وورشات الإعداد لسوق العمل، ودعم الريادة والابتكار في المشاريع الهندسية.

وأكد الخوالدة أن شعبة الهندسة الكهربائية باتت تمثل نموذجاً يحتذى به في الأداء المؤسسي والتفاعل مع قضايا المهندسين المهنية والاقتصادية، مشيداً بالروح التعاونية العالية التي سادت بين أعضاء مجلس الشعبة واللجان، وداعياً إلى مواصلة هذا النهج في الدورات المقبلة.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم أعضاء مجلس الشعبة الحاليين والسابقين، ورؤساء وأعضاء اللجان، وعدد من الزملاء والزميلات الذين ساهموا بجهود بارزة في إنجاح أنشطة الشعبة خلال الدورة، كما تم توزيع دروع تقديرية وشهادات شكر وتقدير للمشاركين والمساهمين في المؤتمرات والفعاليات.

ويُذكر أن شعبة الهندسة الكهربائية تُعد من أكبر الشعب الهندسية في نقابة المهندسين الأردنيين، وتضم تخصصات متعددة تشمل الكهرباء العامة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، والتحكم، والإلكترونيات، وتضم آلاف الأعضاء المنتشرين في مختلف القطاعات والمواقع داخل الأردن وخارجه.