بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

“الهندسة الكهربائية” تكرّم أعضاءها ولجانها: 4928 منتسباً جديداً وأكثر من 300 نشاطاً خلال دورة واحدة

55 دقيقة ago
“الهندسة الكهربائية” تكرّم أعضاءها ولجانها: 4928 منتسباً جديداً وأكثر من 300 نشاطاً خلال دورة واحدة

وطنا اليوم – كرّمت شعبة الهندسة الكهربائية في نقابة المهندسين الأردنيين، مساء الأحد، أعضاء مجلسها للدورة الرابعة والثلاثين (2022-2024) ولجانها المتعددة، تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم البارزة التي انعكست على مكانة الشعبة وجعلتها من بين أكثر شعب النقابة نشاطاً وحيوية على مستوى المملكة.
وجرى حفل التكريم بحضور أعضاء مجلس النقابة، وعدد كبير من المهندسين والمهندسات من مختلف الفروع، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بما تحقق خلال الدورة الماضية.
وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، استعرض رئيس مجلس الشعبة الكهربائية وعضو مجلس نقابة المهندسين الأردنيين الدكتور علي الخوالدة أبرز إنجازات الشعبة خلال الدورة، مشيراً إلى أن الشعبة وافقت على انتساب 4928 مهندساً ومهندسة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يعكس ثقة المهندسين المتزايدة بالشعبة وبرامجها.
وأشار الخوالدة إلى أن الشعبة أصدرت أكثر من 250 شهادة خبرة للزملاء العاملين في القطاع، وساهمت في إعداد عشرات الأوراق العلمية التي عُرضت في فعاليات ومؤتمرات محلية وإقليمية.
وبيّن الخوالدة أن الشعبة نفذت خلال الدورة ما يزيد على 280 نشاطاً متنوعاً في فروع النقابة المنتشرة في مختلف المحافظات، تراوحت بين ورش عمل، ودورات تدريبية، ومحاضرات تقنية متخصصة، بالإضافة إلى أكثر من 20 يوماً علمياً نظمتها الشعبة لمواكبة التطورات السريعة في تخصصات الهندسة الكهربائية والطاقة والاتصالات والتحكم.
كما أشار إلى تنظيم الشعبة لـ6 مؤتمرات علمية كبرى خلال الدورة، كان لها دور فاعل في تعزيز الحضور العلمي للنقابة على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى إتاحة فرص التواصل بين المهندسين والخبراء والجهات الأكاديمية والصناعية.
وأوضح الخوالدة أن مجلس الشعبة شكّل منذ بداية دورته 20 لجنة متخصصة، ضمّت مهندسين ومهندسات من ذوي الخبرة والتخصص، حيث ساهمت هذه اللجان في تطوير السياسات المهنية، ومتابعة احتياجات الأعضاء، وتصميم البرامج التدريبية، وتعزيز التواصل مع الطلبة وحديثي التخرج.
وأضاف أن هذه اللجان أسهمت في اقتراح وتنفيذ العديد من المبادرات النوعية، منها برامج التدريب للطلبة، وورشات الإعداد لسوق العمل، ودعم الريادة والابتكار في المشاريع الهندسية.
وأكد الخوالدة أن شعبة الهندسة الكهربائية باتت تمثل نموذجاً يحتذى به في الأداء المؤسسي والتفاعل مع قضايا المهندسين المهنية والاقتصادية، مشيداً بالروح التعاونية العالية التي سادت بين أعضاء مجلس الشعبة واللجان، وداعياً إلى مواصلة هذا النهج في الدورات المقبلة.
وفي ختام الحفل، جرى تكريم أعضاء مجلس الشعبة الحاليين والسابقين، ورؤساء وأعضاء اللجان، وعدد من الزملاء والزميلات الذين ساهموا بجهود بارزة في إنجاح أنشطة الشعبة خلال الدورة، كما تم توزيع دروع تقديرية وشهادات شكر وتقدير للمشاركين والمساهمين في المؤتمرات والفعاليات.
ويُذكر أن شعبة الهندسة الكهربائية تُعد من أكبر الشعب الهندسية في نقابة المهندسين الأردنيين، وتضم تخصصات متعددة تشمل الكهرباء العامة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، والتحكم، والإلكترونيات، وتضم آلاف الأعضاء المنتشرين في مختلف القطاعات والمواقع داخل الأردن وخارجه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:18

ترمب: هدفنا تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني ولا أقبل بأقل من ذلك

15:13

المومني: الإعلام ركيزة أساسية في تمكين المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية

14:44

مطبخ الحملة الأردنية يواصل تقديم الوجبات في غزة رغم إغلاق المعابر

14:35

أحوال كارثية بمعقل الإبادة : وفاة 57 طفلا في غزة بسبب سوء التغذية

14:02

الضمان تدعو للتأكد من انطباق المهن الخطرة على مهن قبل الاستقالة

13:58

الخصاونة: الدولة الأردنية حاسمة وواضحة وشديدة البأس

13:53

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 390 موقوفا إداريا

13:51

انطلاق فعاليات أسبوع النزاهة 2025 في جامعة البلقاء التطبيقية

13:49

عودة الحركة السياحية في البترا بشكل طبيعي بعد حالة عدم الاستقرار الجوي

13:44

مجلس النواب يقر توصيات تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023

13:04

“الجامعات الأردنية بين تقييد الاستقلال وضياع الحقوق: قراءة في قرارات الحكومة”

12:37

اتفاق أردني سوري على عقد اجتماع اللجنة المشتركة لإدارة مياه حوض اليرموك

وفيات
وفيات الاثنين 5-5-2025وفيات الاحد 5-4-2025وفيات الجمعة 2-5-2025وفيات الخميس 1-5-2025وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025