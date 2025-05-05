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عودة الحركة السياحية في البترا بشكل طبيعي بعد حالة عدم الاستقرار الجوي

ساعتين ago
عودة الحركة السياحية في البترا بشكل طبيعي بعد حالة عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:عادت الحركة السياحية في مدينة البترا اليوم الاثنين، إلى طبيعتها بعد تأثر المنطقة أمس بحالة من عدم الاستقرار الجوي تخللتها أمطار غزيرة وسيول، عملت على إيقاف بيع تذاكر الدخول للموقع الأثري بعد ظهر أمس الأحد، وذلك وفق ما أكده مفوض إدارة شؤون المحمية والسياحة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المهندس يزن محادين.
وقال محادين إن المدينة تشهد حالياً حركة سياحية طبيعية واعتيادية، حيث تستقبل الزوار من مختلف دول العالم دون أية عوائق، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ وكوادر السلطة كانت في جاهزية عالية منذ بداية تأثير الحالة الجوية، وعملت على الفور على إعادة تأهيل المواقع المتضررة لضمان السلامة العامة واستمرارية النشاط السياحي.
وأضاف أن السلطة نفذت خطة طوارئ متكاملة للتعامل مع الظروف الجوية، تضمنت تنظيف مجاري السيول وصيانة المسارات والمرافق السياحية وتوفير فرق دعم ميداني في المواقع الحيوية داخل المحمية الأثرية، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية والدفاع المدني لضمان أعلى مستويات الاستجابة.
وشدد على أن سلطة إقليم البترا تولي سلامة الزوار والمواطنين أولوية قصوى، وتعمل بشكل متواصل على توفير بيئة سياحية آمنة، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للسياح بما يليق بمكانة البترا كإحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة ووجهة سياحية عالمية مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.


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