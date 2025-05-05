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اتفاق أردني سوري على عقد اجتماع اللجنة المشتركة لإدارة مياه حوض اليرموك

3 ساعات ago
اتفاق أردني سوري على عقد اجتماع اللجنة المشتركة لإدارة مياه حوض اليرموك

وطنا اليوم:أكّد الجانبان الأردني والسوري خلال جلسة حوارية متخصصة، عقدت على هامش المؤتمر السابع لأسبوع المياه العربي في البحر الميت، أهمية تفعيل التعاون المشترك في إدارة مياه حوض نهر اليرموك، واتفقا على عقد اجتماع قريب للجنة الفنية المشتركة لمتابعة هذا الملف الحيوي.
وخلال الجلسة التي حملت عنوان “السيناريوهات والمسارات للتعاون في المياه العابرة للحدود في حوض نهر اليرموك”، دعا أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة إلى تعزيز التعاون الثنائي مع سوريا لضمان الإدارة المتكاملة والمستدامة لمصادر المياه في الحوض، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة في المناطق الشمالية من المملكة وتراجع مستويات المياه الجوفية.
وشدد الحيصة على أهمية بناء موقف موحد لإدارة مياه الحوض، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمصادر المائية ويعزز من كفاءة الري وتكامل العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء، داعيًا إلى تفعيل اللجان الفنية الأردنية السورية وتنسيق الجهود المشتركة على أرض الواقع.
كما استعرض الحيصة جهود الأردن في تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في أنظمة الري والزراعة، معربًا عن استعداد الأردن لنقل الخبرات والمعرفة إلى الجانب السوري، خاصة في مجالات السدود والاستمطار الصناعي، ووضع خطط طوارئ مشتركة لمواجهة آثار التغير المناخي.
من جانبه، أكد معاون وزير الموارد المائية السوري المهندس أسامة أبو زيد حرص الحكومة السورية على التعاون البناء مع الأردن في هذا الملف، مشيرًا إلى السعي نحو تبني دراسات جديدة لتحسين إدارة حوض نهر اليرموك، والتأكيد على الاتفاق لعقد اجتماع قريب للجنة المشتركة المعنية بالحوض.
وشارك في الجلسة ممثلون عن وزارتي الطاقة والمياه الأردنية، وعدد من الخبراء الدوليين من المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)، إضافة إلى ممثلي الجهات الدولية الداعمة مثل GIZ وUSAID. وشهدت الجلسة حوارًا موسعًا أكد خلاله المشاركون أهمية البدء بحوارات فنية معمقة تشمل جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى إدارة متكاملة ومستدامة لمياه حوض اليرموك بما يخدم المصالح المشتركة.


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