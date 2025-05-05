مشادات كلامية تحت القبة.. والصفدي صارخا: اذا براسكوا موال غنوه برا

وطنا اليوم:نشبت مشادات كلامية بين نواب ورئيس المجلس أحمد الصفدي، خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة، تحت قبة البرلمان اليوم الاثنين.

وبدأ الخلاف بعد حديث النائب ناصر النواصرة الذي انتقد بثمانية نقاط قرار اللجنة المالية بشأن التقرير، ليرد عليه رئيس اللجنة النائب نمر السليحات.

واعتبر النواصرة أن رد السليحات اساء له شخصيا، طالبا الحديث مجددا ليرد على السليحات، وهو ما رفضه رئيس المجلس الصفدي معتبرا أن ذلك مخالف للنظام الداخلي للمجلس.

وتعالت الاصوات تحت القبة بين مؤيد لطلب النواصرة ورفض رئيس المجلس، الذي قال “لسنا في جمعية، ولا ترفع صوتك، هذا نظام داخلي بدك تحترمه وبدي احترمه، والكل رح يحترمه”.

ووجه الصفدي الحديث لنواب قائلا “إذا براسكوا موال غنوه برا”.

واحتج نواب على طلب رئيس المجلس أحمد الصفدي التصويت على حصر مناقشة تقرير ديوان المحاسبة في الجلسة المخصصة لذلك اليوم الاثنين، بمتحدثين اثنين من كل كتلة نيابية فقط.

وأثار اصرار الصفدي على التصويت جدلا واسعا تحت القبة تعالت بسببه الاصوات، ورغم ذلك صوتت الاغلبية بالموافقة على ما طرحه الصفدي، الامر الذي زاد من الجدل والصراخ..

ووسط الاصوات المعارضة لذلك، تراجع الصفدي مؤكدا أنه سيمنح دقيقتين لكل متحدث من النواب الذين سجلوا اسمائهم لدى الامانة العامة.

ورفض النائب علي الخلايلة، محاولات نواب حزب جبهة العمل الإسلامي الاعتراض على رد رئيس اللجنة المالية النيابية نمر سليحات ، بشأن المخالفات المطروحة من قبل ناصر النواصرة.

وقال الخلايلة موجهًا كلامه لنواب العمل الإسلامي ؛ “الجلسة مش الكم لا تخربوها”، بعد اعتراضهم على عدم منح النواصرة الرد على اعتبار أن فيه مخالفة للنظام الداخلي.