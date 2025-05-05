جامعة البترا تحصد أربع ميداليات في بطولة الجامعات الأردنية للتايكواندو

وطنا اليوم:حصد طلبة جامعة البترا أربع ميداليات في بطولة الجامعات الأردنية للتايكواندو التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، واستضافتها الجامعة الألمانية الأردنية. ونالت الطالبة يارا ياسين الميدالية الذهبية في وزن تحت 57، فيما حصل الطالب تميم أبو شقرة على الميدالية الفضية في وزن تحت 74، والطالب فهد فتحي على الميدالية الفضية في وزن تحت 80، والطالبة زينا الحميمات على الميدالية البرونزية في وزن تحت 73.

كرمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا الطلبة المشاركين في البطولة، بحضور عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وعميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي، وعميد كلية العمارة والتصميم الأستاذ الدكتور عامر الجوخدار، وعميدة كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتورة سهير الجاغوب.

وأشاد الأستاذ الدكتور إياد الملاح بهذا الإنجاز، مؤكدا أنه ثمرة لتكامل الجهود بين عمادة شؤون الطلبة والكليات، ونتاج الدعم الذي تقدمه إدارة الجامعة لتوفير بيئة حاضنة للتميز الرياضي، مشيدا بالدور الفاعل الذي يقوم به قسم النشاط الرياضي في هذا المجال.