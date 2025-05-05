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«أورنج» تؤكد ريادتها في معايير السلامة المهنية والبيئة

4 ساعات ago
«أورنج» تؤكد ريادتها في معايير السلامة المهنية والبيئة

وطنا اليوم:بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، الذي يصادف 28 نيسان من كل عام، تؤكد أورنج الأردن التزامها بأعلى معايير السلامة والصحة في بيئة العمل، ضمن سعيها نحو مستقبل أكثر استدامة.
وتحرص الشركة على اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التغيرات والتحديات المناخية من خلال تبني ممارسات مستدامة، وتقليل البصمة البيئية، وتعزيز جاهزية العمليات للتعامل مع أي تأثيرات مناخية محتملة، وضمان الموظفين لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وصحة واستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
كما توظف التكنولوجيا لتطوير وتحسين إجراءات السلامة والصحة المهنية، واستكشاف حلول مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي، واتخاذ خطوات فعالة لمواجهة التغير المناخي.

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