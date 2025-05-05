كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا تحتفي بالطلبة المستجدين وتكرّم المتفوقين

وطنا اليوم:نظّمت لجنة الأنشطة في كلية العلوم الطبية المساندة بجامعة فيلادلفيا لقاءً ترحيبيًا بالطلبة المستجدين للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024-2025، وذلك بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور فؤاد عبد الله، ورئيسة لجنة الأنشطة الدكتورة دانة العمري، إلى جانب أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في قسمي العلاج الطبيعي والتغذية السريرية والحميات.

واستُهل اللقاء بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، أعقبها كلمة ترحيبية ألقاها عميد الكلية، رحّب فيها بالطلبة الجدد، مقدمًا لهم مجموعة من النصائح والإرشادات في مسيرتهم الجامعية.

وتضمن اللقاء محاضرة تعريفية حول الإرشاد الأكاديمي قدمتها الدكتورة رشا عطية، تناولت خلالها أهمية المتابعة المستمرة مع المرشد الأكاديمي لضمان التوجيه السليم في المسيرة التعليمية، كما استضافت الكلية المدرسة لانا العمري، التي ألقت محاضرة بعنوان “الذكاء العاطفي في التعليم”، سلّطت من خلالها الضوء على دور الذكاء العاطفي في تنمية القدرات الذاتية وتحفيز الطلبة على التميز والإبداع في حياتهم الدراسية.

وفي لفتة تحفيزية، كرَّم الأستاذ الدكتور فؤاد عبد الله نخبة من الطلبة المتفوقين من قسمي العلاج الطبيعي والتغذية السريرية والحميات، تقديرًا لتفوقهم الأكاديمي، وتشجيعًا للطلبة الجدد على الاقتداء بهم والسير على نهجهم.

واختُتم اللقاء بتكريم شركتي بشناق للتجارة وكيتكو، تقديراً لدعمهما ورعايتهما الكريمة للفعالية، التي جسدت روح التعاون بين الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص.