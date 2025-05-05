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العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا تشارك في يوم توعوي حول مرض السكري ومضاعفاته

5 ساعات ago
العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا تشارك في يوم توعوي حول مرض السكري ومضاعفاته

وطنا اليوم:شاركت كلية العلوم الطبية في جامعة فيلادلفيا باليوم التوعوي الذي نظّمته لجان صحة مجتمع الزرقاء بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية، تحت عنوان “بدون سكر أحلى”، وذلك ضمن جهود الكلية المستمرة في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز الوعي الصحي
ومثّلت الكلية في هذه الفعالية عضو هيئة التدريس في الكلية الدكتورة دانة العمري – أستاذ مساعد في قسم التغذية السريرية والحميات، حيث شاركت كمتحدثة رئيسية، وقدّمت محاضرة بعنوان دور التغذية الصحية في الوقاية من مرض السكري وإدارته، استعرضت خلالها أهمية التغذية المتوازنة في الوقاية من السكري، وطرق الإدارة التغذوية الفعالة للمرض. كما أوضحت الفرق بين الخيارات الغذائية الصحية وغير الصحية، وأثرها المباشر في تحسين نوعية حياة المصابين والحد من المضاعفات المرتبطة بالمرض، خاصة تلك المتعلقة بصحة القلب، الكلى، والأعصاب.
واستهدفت المبادرة مختلف فئات المجتمع المحلي، واشتملت على عدد من المحاضرات والأنشطة التوعوية، بالإضافة إلى فعاليات مخصصة للأطفال بالتعاون مع جمعية “أطفال فتافيت السكر”، مما ساهم في تعزيز التفاعل الإيجابي مع الحضور ورفع مستوى الوعي العام حول أنماط الحياة الصحية.
وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من المبادرات التي تحرص كلية العلوم الطبية في جامعة فيلادلفيا على تنفيذها في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وسعيها المتواصل للارتقاء بالصحة العامة ودعم الجهود الوطنية في التوعية بالأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها


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