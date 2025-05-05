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ترامب يأمر بفرض رسوم 100% على الأفلام غير الأميركية

5 ساعات ago
ترامب يأمر بفرض رسوم 100% على الأفلام غير الأميركية

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، قائلا إن صناعة السيينما الأمريكية “تحتضر بسرعة كبيرة” بسبب المزايا التي تقدمها دول أخرى لجذب صانعي الأفلام الأميركيين.
وقال ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال”: “هذا جهد منسق من دول أخرى، وبالتالي، يُشكل تهديدا للأمن القومي. إنه، بالإضافة إلى كل شيء آخر، أمر (يهدف إلى نشر) رسائل ودعاية”.
وأضاف ترامب أنه فوض الوكالات الحكومية الأميركية المعنية، مثل وزارة التجارة، بالبدء فورا في عملية فرض رسوم بنسبة 100% على جميع الأفلام التي تُنتج في الخارج ويتم إرسالها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب “نريد أفلاما تصنع في أميركا مرة أخرى!”.
وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك في منشور على موقع إكس “نحن بصدد ذلك”.
ولم يقدم لوتنيك ولا ترامب أي تفاصيل حول كيفية تطبيق تلك الرسوم.
وفي يناير/كانون الثاني، عين ترامب ثلاثة من نجوم هوليوود المخضرمين هم جون فويت وسيلفستر ستالون وميل جيبسون لإعادة هوليوود إلى مكانة “أضخم وأفضل وأقوى من أي وقت مضى”.
ويغيب الإنتاج التلفزيوني والسينمائي عن هوليوود منذ سنوات متجها إلى أماكن ذات حوافز ضريبية مما يجعل صناعة العمل أقل تكلفة.
وأدت حرائق الغابات التي دمرت أجزاء من لوس إنجليس في يناير/كانون الثاني إلى تفاقم المخاوف من أن المنتجين ربما يبحثون عن أماكن أخرى.
وانخفض الإنتاج التلفزيوني والسينمائي في لوس إنجليس بنسبة تقارب 40% خلال السنوات العشر الأخيرة، وفقا لمنظمة فيلم إل إيه وهي منظمة غير ربحية ترصد إنتاج المنطقة من تلك الأعمال.


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