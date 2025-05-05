بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأمن السيبراني يحذر من الاحتيال عبر واتساب ويوجه حزمة من النصائح الوقائية

5 ساعات ago
الأمن السيبراني يحذر من الاحتيال عبر واتساب ويوجه حزمة من النصائح الوقائية

وطنا اليوم:أكد المركز الوطني للأمن السيبراني، ضرورة اتباع خطوات وقائية للحماية من عمليات الاحتيال الإلكتروني، عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، خاصة “واتساب”.
وأوضح في بيان اليوم الاثنين، أن أبرز سبل الوقاية تشمل تجنب الروابط المشبوهة، وعدم فتح الروابط غير الموثوقة أو التي تصل من مصادر مجهولة، مع ضرورة التحقق دائمًا من عنوان الرابط قبل فتحه.
كما شدد على أهمية تفعيل خاصية المصادقة الثنائية لحساب “واتساب” لتعزيز مستوى الأمان، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مثل كلمات المرور أو المعلومات البنكية عبر الرسائل.
وأشار المركز الى أهمية الإبلاغ عن الحسابات المشبوهة وتحديث التطبيق بانتظام واستخدام إعدادات الخصوصية، مثل تحديد من يمكنه رؤية الصورة الشخصية والحالة على تطبيق “واتساب” وغيرها.
وحول طرق التوعية، أوضح المركز أن أهمها توعية المواطنين من خلال حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك التلفزيون والإذاعة ومنصات التواصل الاجتماعي، لتثقيف الجمهور حول مخاطر الاحتيال الإلكتروني، وكذلك تعزيز الوعي عبر تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تعليم الأفراد كيفية التعرف على أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الحماية منه، وذلك في مختلف المؤسسات، بالإضافة الى نشر محتوى توعوي مثل مقاطع الفيديو والرسوم التوضيحية، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ودعا المركز المواطنين إلى التواصل مع الجهات المعنية للإبلاغ عن التعرض للاحتيال الإلكتروني أو أي حادث سيبراني، مبينًا أنه في حال تعرض مؤسسة لحادث سيبراني فيتوجب عليها التواصل مع المركز الوطني للأمن السيبراني، أما إذا تعرض فرد لعملية احتيال إلكتروني فعليه التواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام.
كما شدد المركز على أهمية الرجوع دائمًا إلى المنصات التوعوية المتخصصة التابعة للجهات الرسمية، مثل منصة safeonline.jo التابعة للمركز الوطني للأمن السيبراني، والتي توفر محتوى توعويًا موجّهًا للأفراد والمؤسسات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:18

ترمب: هدفنا تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني ولا أقبل بأقل من ذلك

15:13

المومني: الإعلام ركيزة أساسية في تمكين المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية

14:44

مطبخ الحملة الأردنية يواصل تقديم الوجبات في غزة رغم إغلاق المعابر

14:35

أحوال كارثية بمعقل الإبادة : وفاة 57 طفلا في غزة بسبب سوء التغذية

14:34

“الهندسة الكهربائية” تكرّم أعضاءها ولجانها: 4928 منتسباً جديداً وأكثر من 300 نشاطاً خلال دورة واحدة

14:02

الضمان تدعو للتأكد من انطباق المهن الخطرة على مهن قبل الاستقالة

13:58

الخصاونة: الدولة الأردنية حاسمة وواضحة وشديدة البأس

13:53

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 390 موقوفا إداريا

13:51

انطلاق فعاليات أسبوع النزاهة 2025 في جامعة البلقاء التطبيقية

13:49

عودة الحركة السياحية في البترا بشكل طبيعي بعد حالة عدم الاستقرار الجوي

13:44

مجلس النواب يقر توصيات تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023

13:04

“الجامعات الأردنية بين تقييد الاستقلال وضياع الحقوق: قراءة في قرارات الحكومة”

وفيات
وفيات الاثنين 5-5-2025وفيات الاحد 5-4-2025وفيات الجمعة 2-5-2025وفيات الخميس 1-5-2025وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025