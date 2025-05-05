الأمن السيبراني يحذر من الاحتيال عبر واتساب ويوجه حزمة من النصائح الوقائية

وطنا اليوم:أكد المركز الوطني للأمن السيبراني، ضرورة اتباع خطوات وقائية للحماية من عمليات الاحتيال الإلكتروني، عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، خاصة “واتساب”.

وأوضح في بيان اليوم الاثنين، أن أبرز سبل الوقاية تشمل تجنب الروابط المشبوهة، وعدم فتح الروابط غير الموثوقة أو التي تصل من مصادر مجهولة، مع ضرورة التحقق دائمًا من عنوان الرابط قبل فتحه.

كما شدد على أهمية تفعيل خاصية المصادقة الثنائية لحساب “واتساب” لتعزيز مستوى الأمان، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مثل كلمات المرور أو المعلومات البنكية عبر الرسائل.

وأشار المركز الى أهمية الإبلاغ عن الحسابات المشبوهة وتحديث التطبيق بانتظام واستخدام إعدادات الخصوصية، مثل تحديد من يمكنه رؤية الصورة الشخصية والحالة على تطبيق “واتساب” وغيرها.

وحول طرق التوعية، أوضح المركز أن أهمها توعية المواطنين من خلال حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك التلفزيون والإذاعة ومنصات التواصل الاجتماعي، لتثقيف الجمهور حول مخاطر الاحتيال الإلكتروني، وكذلك تعزيز الوعي عبر تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تعليم الأفراد كيفية التعرف على أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الحماية منه، وذلك في مختلف المؤسسات، بالإضافة الى نشر محتوى توعوي مثل مقاطع الفيديو والرسوم التوضيحية، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ودعا المركز المواطنين إلى التواصل مع الجهات المعنية للإبلاغ عن التعرض للاحتيال الإلكتروني أو أي حادث سيبراني، مبينًا أنه في حال تعرض مؤسسة لحادث سيبراني فيتوجب عليها التواصل مع المركز الوطني للأمن السيبراني، أما إذا تعرض فرد لعملية احتيال إلكتروني فعليه التواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام.

كما شدد المركز على أهمية الرجوع دائمًا إلى المنصات التوعوية المتخصصة التابعة للجهات الرسمية، مثل منصة safeonline.jo التابعة للمركز الوطني للأمن السيبراني، والتي توفر محتوى توعويًا موجّهًا للأفراد والمؤسسات.