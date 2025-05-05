الحوثيون يفرضون حظرًا جويًا على إسرائيل ويخطرون المنظمات الدولية

وطنا اليوم:وجه مركز تنسيق العمليات الإنسانية خطابا لمنظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي حول قرار الحوثيين “فرض حظر شامل للملاحة من وإلى المطارات الإسرائيلية.

وذكر المركز في بيان أن “خطاب المركز لمنظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي، تضمن اطلاعهم بقرار الحظر لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اختصاصاتها، والتنسيق مع الجهات المعنية بتجنب الملاحة الجوية من وإلى مطارات العدو الإسرائيلي الغاصب وعلى رأسها مطار اللد المسمى “بن غوريون”، وتحويل مسارات الطائرات، كون المطارات معرضه للاستهداف بشكل مستمر من قبل القوات اليمنية”.

وأعلنت جماعة الحوثي مساء امس الأحد عن فرض حصار جوي شامل على إسرائيل ردا على توسيع العمليات في قطاع غزة، في حين أشارت نتائج تحقيقات سلاح الجو الإسرائيلي إلى وجود خلل في الصاروخ الاعتراضي وليس في بطارية منظومة حيتس الإسرائيلية.

وقال الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع إن جماعته ستعمل على فرض الحصار بتكرار استهداف المطارات خاصة مطار اللد المسمى مطار بن غوريون الدولي.

ودعا سريع كل شركات الطيران العالمية لإلغاء رحلاتها إلى مطارات إسرائيل حفاظا على سلامة طائراتها، مشددا على أن “اليمن لن يقبل باستمرار الاستباحة التي يحاول العدو فرضها بضرب البلدان العربية”.

فشل إسرائيلي

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه هيئة البث الإسرائيلية أن نتائج تحقيق سلاح الجو تشير إلى أن منظومة ثاد الأميركية أخطأت الصاروخ اليمني الذي ضرب اليوم الأحد مطار بن غوريون الرئيسي قرب تل أبيب، وأن خللا حصل في الصاروخ الاعتراضي وليس في بطارية منظومة حيتس الإسرائيلية، وفق تعبيرها.

كما أكد المتحدث العسكري الإسرائيلي أن تحقيقات أولية أظهرت أن عدم اعتراض الصاروخ اليمني نجم عن خلل في الصاروخ الاعتراضي، مشيرا إلى عدم وجود إخفاق في رصد الصاروخ وأداء منظومة الدفاع والإنذار.

وشدد المتحدث على أن سلاح الجو اعترض منذ بداية الحرب عشرات الصواريخ من اليمن بنسبة تجاوزت 95%.

وقد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحوثيين ومن وصفهم بداعميهم في إيران ردا على استهداف مطار بن غوريون.

وقال -عقب مشاورات أمنية- إن الرد سيكون في الوقت والمكان اللذين تختارهما إسرائيل، مضيفا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب محق تماما بأن هجمات الحوثيين تنطلق من إيران.

كما توالت إعلانات شركات طيران عالمية عن تعليق أو إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب بعد الهجوم الصاروخي على مطار بن غوريون.

وكان الإعلام الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد أن قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش الإسرائيلي فتحت تحقيقا عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي ثاد الأميركية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني لكنهما فشلتا، في وقت توجّه فيه ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

كما أوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الصاروخ اليمني تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار، وأسفر عن حفرة بعمق 25 مترا، مشيرة إلى أن الرأس الحربي للصاروخ “كان كبيرا للغاية مما تسبب في موجة انفجارات هائلة”.

وكان الإسعاف الإسرائيلي أفاد بإصابة 8 أشخاص إثر انفجارات جراء سقوط الصاروخ في مطار بن غوريون.