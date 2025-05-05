بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

حكومة نتنياهو تصادق بالإجماع على توسيع العملية العسكرية بغزة

5 ساعات ago
حكومة نتنياهو تصادق بالإجماع على توسيع العملية العسكرية بغزة

وطنا اليوم:ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على توسيع نطاق الهجوم العسكري على حركة حماس في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط لتوسيع الحملة العسكرية في غزة.
واستأنفت إسرائيل العمليات البرية في غزة في آذار بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار دعمته الولايات المتحدة وأوقف القتال لمدة شهرين.
وقال رئيس الوزراء نتنياهو خلال المناقشة إن هذه خطة جيدة لأنها يمكن أن تحقق الهدفين – هزيمة حماس وإعادة الرهائن.
وأوضح رئيس الوزراء أن الخطة تختلف عن سابقاتها من حيث أننا ننتقل من أسلوب الاقتحامات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها.
وأضاف رئيس الوزراء أنه يواصل الترويج لخطة ترامب لتمكين الخروج الطوعي لسكان غزة، وأن المحادثات جارية بهذا الشأن مع عدة دول.
وأفاد موقع “واينت”، بأن تقديم المساعدات سيجري في المستقبل وليس على الفور، وسيكون دور الصندوق الدولي التأكد من عدم وصول المساعدات إلى حماس.
وذكر الموقع أن الاجتماع استمر 7 ساعات، في غياب رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، الذي حل نائبه محله.
ولفت “واينت” إلى أن قرار توسيع النشاط العسكري بغزة يأتي على الرغم من التحذيرات التي أطلقها رئيس الأركان إيال زامير بشأن تأثير هذه الخطوة على مصير الرهائن.
وكان نتنياهو تحدث بوقت سابق عن الهدف الأسمى للحرب وقال “لدينا أهداف عدة. أعدنا 147 رهينة أحياء. وهناك ما يصل إلى 24 آخرين أحياء، ونريد إعادة الـ 59. لكن للحرب هدف أسمى – وهو النصر على أعدائنا”، وقد أثار هذا التصريح غضب عائلات الرهائن.
في المقابل أكد رئيس الأركان، أمام كبار المسؤولين العسكريين أن المهمة الأسمى للجيش الإسرائيلي هي الالتزام بإعادة المختطفين، والمهمة الثانية هي هزيمة حماس – على النقيض من ترتيب الأولويات الذي طرحه نتنياهو.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:18

ترمب: هدفنا تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني ولا أقبل بأقل من ذلك

15:13

المومني: الإعلام ركيزة أساسية في تمكين المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية

14:44

مطبخ الحملة الأردنية يواصل تقديم الوجبات في غزة رغم إغلاق المعابر

14:35

أحوال كارثية بمعقل الإبادة : وفاة 57 طفلا في غزة بسبب سوء التغذية

14:34

“الهندسة الكهربائية” تكرّم أعضاءها ولجانها: 4928 منتسباً جديداً وأكثر من 300 نشاطاً خلال دورة واحدة

14:02

الضمان تدعو للتأكد من انطباق المهن الخطرة على مهن قبل الاستقالة

13:58

الخصاونة: الدولة الأردنية حاسمة وواضحة وشديدة البأس

13:53

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 390 موقوفا إداريا

13:51

انطلاق فعاليات أسبوع النزاهة 2025 في جامعة البلقاء التطبيقية

13:49

عودة الحركة السياحية في البترا بشكل طبيعي بعد حالة عدم الاستقرار الجوي

13:44

مجلس النواب يقر توصيات تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023

13:04

“الجامعات الأردنية بين تقييد الاستقلال وضياع الحقوق: قراءة في قرارات الحكومة”

وفيات
وفيات الاثنين 5-5-2025وفيات الاحد 5-4-2025وفيات الجمعة 2-5-2025وفيات الخميس 1-5-2025وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025