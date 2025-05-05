البنك الأردني الكويتي يعقد اجتماعه السنوي العادي برئاسة الشيخة ادانا الصباح

وطنا اليوم:وافقت الهيئة العامة للبنك الأردني الكويتي خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد يوم الإثنين الموافق 28 نيسان 2025 برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح وحضور عدد من أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للبنك هيثم البطيخي، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 18 مليون دينار أردني ما يعادل 12% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسموع وحضره مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وممثلين عن البنك المركزي الأردني، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومدققي حسابات البنك السادة (آرنست ويونغ الأردن)، المصادقة على البيانات المالية للبنك وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة العمل المستقبلية.

وأشادت الشيخة ادانا الصباح في كلمتها أمام الهيئة العامة بالنتائج المالية المتميزة التي حققها البنك الأردني الكويتي في نهاية العام الماضي، معــززاً بذلك مكانتــه كأحــد أبــرز المؤسســات الماليــة فــي المملكـة، مـن خلال اسـتراتيجيات مبتكـرة تهـدف إلـى تحقيـق التـوازن بيـن التوسـع والنمـو مـن جهـة، وضمـان الاسـتدامة وتعزيـز المسـؤولية المجتمعية مـن جهـة أخـرى.

وأكدت الشيخة ادانا أن الإدارة التنفيذية، وبتوجيه من مجلس الإدارة، نفذت استراتيجية البنك بكفاءة، مما مكّنه من التكيف مع التحديات وتحقيق نتائج إيجابية انعكست على المستثمرين والمساهمين والعملاء، مشيرة إلى أن النمو في الأصول والعوائد تحقق بفضل الاستثمارات الاستراتيجية المدروسة، مع الالتزام بإدارة حذرة للمخاطر، خاصة في الأسواق التي تنطوي على مستويات مخاطر مرتفعة.

واستطاع البنك الأردني الكويتي أن يحقق مع نهاية العام 2024 نمواً ملحوظاً في أرباحه الصافية التي بلغت 194.3 مليون دينار أردني، بارتفاع نسبته 115.8% عن أرباح العام 2023، فيما بلغت صافي الأرباح قبل الضريبة نحو 231.2 مليون دينار أردني نهاية العام الماضي، مقابل 121.7 مليون دينار أردني عن العام الذي سبقه.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، هيثم البطيخي، أن النتائج الاستثنائية ومعدلات النمو المرتفعة التي حققها البنك خلال عام 2024 جاءت بالتوازي مع ترسيخ متانة المركز المالي للبنك، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال التنظيمي 21.29 %، وهو ما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية واستقرارها. كما شهدت نسب المخصصات المقابلة للتعرضات الائتمانية ارتفاعاً ملموساً، بما يعزز قدرة البنك على مواجهة أية مخاطر محتملة ضمن إطار من الحوكمة المالية الصارمة والإدارة الحصيفة للمخاطر.

وأوضح البطيخي أن إجمالي موجودات المجموعة حققت مع نهاية العام الماضي نمواً نسبته 7.4% لتصل إلى 5.6 مليار دينار أردني مقابل 5.2 مليار دينار أردني في نهاية العام 2023، كما زادت حقوق الملكية لتصل إلى 886.1 مليون دينار أردني بنهاية العام 2024، وبنمو نسبته 21.8%.

ولفت البطيخي إلى أن ودائع العملاء والتأمينات النقدية حققت أيضاً نمواً نسبته 7.3% مع نهاية العام الماضي لتصل إلى 4.1 مليار دينار أردني، في حين تجاوز حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة ما قيمته الـ 2 مليار دينار أردني.

وتطرق البطيخي إلى عدد من الإنجازات المميزة التي حققها البنك الأردني الكويتي خلال العام المنصرم، والتي توجت بحصول البنك على العديد من الجوائز المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي ختام اجتماع الهيئة العامة، عبّرت الشيخة الصباح عن بالغ شكرها وتقديرها لمحافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور عادل شركس وفريق عمله الكفؤ، وكذلك لهيئة الأوراق المالية وموظفيها على جهودهم المتواصلة في توفير المناخ المناسب لنمو وازدهار قطاع البنوك والشركات في الأردن، كما وجهت الشكر للجهات الرقابية في الأردن والعراق وقبرص على دعمهم المتواصل للبنك وشركاته التابعة، مشيدةً بالأداء المتميز لموظفي البنك ودورهم المحوري في تحقيق هذه النتائج الاستثنائية.

كما أعربت الشيخة الصباح عن عميق امتنانها للمساهمين الكرام وعملاء البنك على ثقتهم الغالية ودعمهم المستمر، مؤكدةً أن البنك الأردني الكويتي سيواصل مسيرة البناء على هذه النجاحات المتميزة وفقًا لاستراتيجيته الأساسية التي ترتكز على تعزيز قوته المالية والائتمانية، تحقيق نتائج مستدامة في الأرباح والعوائد، مع الالتزام بنهج متوازن ومدروس في إدارة المخاطر، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة الناظمة للعمل المصرفي في المملكة، ويعزز مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.