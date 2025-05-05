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محافظة يقرر إعادة التأمين الصحي للعاملين بالجامعات الحكومية

6 ساعات ago
تحديث قائمة الشركات المشاركة في التأمين الصحي

وطنا اليوم:أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، الإثنين، توجيهًا رسميًا لرؤساء الجامعات الحكومية، يقضي بإلغاء القرار السابق المتعلق بوقف التأمين الصحي الخاص للعاملين في الجامعات الرسمية.
ويأتي هذا القرار في أعقاب حالة الجدل الواسعة والاحتجاجات التي شهدتها بعض الجامعات خلال الأيام الماضية، بعد تعميم سابق استند إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء، تضمّن إجراءات إدارية أثارت استياءً بين أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، كان أبرزها إلغاء التأمين الصحي الخاص.
وأكد الوزير محافظة دعمه المطلق للعاملين في الجامعات، مشددًا على التزامه بضمان حقوقهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل الأكاديمية والإدارية.
كما وجّه باعتبار ما ورد في قرار مجلس التعليم العالي بخصوص التأمين الصحي لاغيًا، في خطوة تهدف إلى احتواء التوتر ومعالجة تداعيات القرار السابق بما يحفظ الاستقرار داخل مؤسسات التعليم العالي .


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