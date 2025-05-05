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إحباط عملية تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا إلى الأردن

5 مايو 2025
إحباط عملية تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا إلى الأردن

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، مساء الأحد، على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية.
وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: ”أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تابعت من خلال المراقبات الأمامية محاولة اجتياز مجموعة من المهربين الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى فرار المهربين إلى داخل العمق السوري”.
وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.


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