قصف بـ”الهاون” واشتباكات عنيفة.. تفاصيل الوضع في السويداء

وطنا اليوم _أفادت مصادر ميدانية أن قصفا بقذائف الهاون استهدف بلدة الثعلة في ريف السويداء الغربي، بحسب ما نقلته شبكة “السويداء 24”.

وقالت جريدة “الوطن” السورية أن عددا من قذائف الهاون سقط في مطار الثعلة، وسط معلومات عن اشتباكات في البلدة.

وأفادت أن “الفصائل المحلية” في السويداء تتعامل مع مصادر إطلاق قذائف الهاون بالرشاشات الثقيلة.

وتحدث أحد النشطاء على “إكس” عن “انفجار الوضع في السويداء بين عشائر بدو الجبل والفصائل المحلية للدروز”.

وقال إن هناك “اشتباكات عنيفة على ثلاثة محاور من جهة مطار الثعلة العسكري وجهة المقوس وتل حديد”.

وتأتي هذه الأنباء تزامنا مع دخول اتفاق بين وجهاء محافظة السويداء، معقل الطائفة الدرزية، والحكومة السورية حيز التنفيذ، بعد اشتباكات دامية دامت عدة أيام.