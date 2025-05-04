الحوثيون يعلنون فرض “حصار جوي شامل” على إسرائيل ويحذرون شركات الطيران

وطنا اليوم _أعلن الحوثيون، الأحد، فرض حصار جوي شامل على إسرائيل، ردا على توسيع العمليات العدواني على غزة، ضمن الإبادة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع.

وقالت الجماعة في البيان: “ردًا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، نعلن أننا سنعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي، من خلال تكرار استهداف المطارات، وعلى رأسها مطار اللد“.

وأضاف البيان: “نُهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره، وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم، حفاظًا على سلامة طائراتها وعملائها”.