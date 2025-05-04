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الأمن العام : فرق بحث وإنقاذ في إقليم الجنوب تتعامل مع حادثتين فقدان أشخاص في الحسا والشوبك 

4 مايو 2025
الأمن العام : فرق بحث وإنقاذ في إقليم الجنوب تتعامل مع حادثتين فقدان أشخاص في الحسا والشوبك 

وطنا اليوم _

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق بحث وإنقاذ شُكّلت في إقليم الجنوب من مديريات شرطة الطفيلة والبترا والدفاع المدني وقوات الدرك والشرطة السياحية للتعامل مع بلاغين وردا لفقدان أشخاص في محافظتي الطفيلة ولواء الشوبك.

 

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ البلاغ الأول ورد لمديرية شرطة غرب معان لمحاصرة السيول لمجموعة من السياح في منطقة الشوبك، حيث جرى التعامل وإخلاء 14 سائحاً دون إصابات تذكر فيما زال البحث جارياً عن اثنين ( ام وابنها ) ما زالا مفقودين.

 

وأكّد أنّ فرق الإنقاذ في محافظة الطفيلة باشرت البحث عن حدث أُبلغ عن فقدانه أثناء رعيه للأغنام في منطقة الحسا بالقرب من مجرى السيول

 

وتعود مديرية الأمن العام بتجديد تحذيراتها المتتابعة حول ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب السير بالقرب من مجاري السيول والمناطق المنخفضة.


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