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موقف همجي جديد من الكيان الصهيوني ضد قطر

4 مايو 2025
موقف همجي جديد من الكيان الصهيوني ضد قطر

كتب د أمين مشاقبة :

الهجوم على دولة قطر. امين المشاقبة ليست المرة الأولى التي يهاجم بها ريس وزراء الكيان الصهيوني دولة قطر فهو يتهم موقف قطر الوسيط العقلاني بانة موقف همجي متناسيا التوحد والهمجية التي يتحلى بها في سلوكة السياسي والعسكري وانه هو الشخص الحضاري الوحيد في العالم ويدعوا دولة قطر بأن تقف إلى جانب حضارتة المزيفة، نتنياهو وطريقة الوزاري ماهم الا ثلة تمثل عصابة متمسكة بالسلطة بالقوة والاستخدام الا إنساني في سلوكها على صعيد ما يجري في غزة والضفة الغربية وسوريا وجنوب لبنان كل المخالفات القانونية للقانون الدولي الإنساني تمت اختراقها من قبل هذة العصابة المارقة عن الإنسانية والحضارة التي يدعي بها، ان دولة قطر تقوم بدور سياسي كوسيط عقلاني ومتوازن يسعى لفض النزاع وليس متحيزا لاحد الا للحقيقة والقانون والإنسانية وقد عملت قطر منذ زمن طويل أدوار سياسية لفض النزاعات وقد نجحت في أفغانستان وتشاد وغيرها من الدول التي طلبت منها ذلك ، وكانت المثال الإنساني العاقل وقدمت للعديد من الشعوب خدمات جلى عبر العديد من السنوات ، سبق هذا الاتهام عدة اتهامات ضد دولة قطر وشعبها وقيادتها من شخص بلا جذور شخص يعرف الجميع انه كاذب ومخادع ونرجسي لا يرى الا ظلة ومتوحش وبعيدا عن الواقع ولا يملك من صفات الحضارة شيء ولا يرقى لأية أصالة او تاريخ


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