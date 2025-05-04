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محافظة يعمم على الجامعات الرسمية: استمرار وقف التعيينات

4 مايو 2025
محافظة يعمم على الجامعات الرسمية: استمرار وقف التعيينات

وطنا اليوم:وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة كتابًا إلى رؤساء الجامعات الرسمية، يتضمن استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الملزم بالتقيد بوقف التعيينات والوظائف الإدارية.
ويتضمن الكتاب شرط حصول تعيين الإداريين في الجامعات بمختلف أشكال التعاقد على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
وأكد أن على الجامعات عدم يتجاوز مبلغ حوافز الموازي لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية عن ما نسبته (40%) كحد أقصى من إيرادات رسوم البرنامج الموازي والبرامج غير العادية وضمن خطة توضع لهذه الغاية.
ودعا إلى ضرورة سير الجامعات الرسمية في إجراءات تعديل أنظمة المكافأة والتعويض وصندوق الإدخار والأنظمة ذات العلاقة بهدف إلغاء مكافأة الخدمة للمعينين الجدد الأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية.
وقرر مجلس التعليم العالي تكليف اللجنة الإدارية والمالية الدائمة له لوضع آلية لتوزيع الدعم الحكومي الذي يخصص سنوياً لصالح الجامعات الرسمية، بحيث يتم مكافأة الجامعات التي تلتزم بالإدارة المالية الحصيفة المواردها وبما يحول دون حصول أي عجز في موازناتها، وتلك التي تحقق إنجازات في التوظيف، والتصنيف ، والبحث العلمي).


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