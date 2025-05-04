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توليد الكهرباء المركزية توزع 12 مليون دينار أرباحا نقدية على المساهمين عن العام 2024

4 مايو 2025
توليد الكهرباء المركزية توزع 12 مليون دينار أرباحا نقدية على المساهمين عن العام 2024

وطنا اليوم:عقدت الهيئة العامة لشركة توليد الكهرباء المركزية اجتماعها العادي للعام 2025 حيث وافقت على توزيع أرباح سنوية على المساهمين عن نتائج أعمال الشركة للعام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليون دينار أردني.
وترأس الاجتماع عطوفة الدكتور مؤيد السمّان رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور ممثل عن دائرة مراقبة الشركات وممثلين عن جميع المساهمين.
وتتوزع ملكية رأس مال الشركة بين كل من شركة إنارة لاستثمارات الطاقة، المملوكة لشركة “أكوا باور” السعودية ومجموعة اتحاد المقاولين، وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية، إلى جانب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.


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