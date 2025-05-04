صاعقة رعدية تتسبب بنفوق 9 رؤوس من الاغنام في الكرك

وطنا اليوم:تسببت صاعقة رعدية قوية ضربت أحد أسلاك الكهرباء قرب مقبرة بلدة الغوير شرقي مدينة الكرك ، بنفوق(9) رؤوس من الأغنام تعود ملكيتها لاحد المواطنين.

وبحسب شهود عيان فإنه جراء حالة عدم الاستقرار الجوي التي اثرت على المحافظة حدثت صاعقة رعدية اصابت أحد اسلاك الكهرباء وتسببت في قطعها وسقوطها على الأرض ما احدث تفريغا كهربائيا امتد إلى المنطقة المحيطة أدى إلى نفوق الاغنام التي كانت متواجدة في المرعى القريب من الموقع ما كبد مالكها خسائر مادية.

إلى ذلك تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة مناطق في المحافظة إلى حدوث انجرافات طينة وتراكم الحجارة والطمي على طريق الكرك الأغوار إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في جسر الكرك مما احدث إرباكات في حركة السير قبل ان تتدخل الورش التابعة لمديرية اشغال الكرك وتقوم بمعالجة معالجة الاضرار الناتجة واعادة فتح الطرق المتضررة امام حركة السير.

وأهابت الجهات المختصة بالمواطنين ومربي المواشي إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم.