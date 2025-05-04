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إحباط تهريب 16 كيلو غراما من المارغوانا عبر مطار الملكة علياء

4 مايو 2025
إحباط تهريب 16 كيلو غراما من المارغوانا عبر مطار الملكة علياء

وطنا اليوم:احبطت كوادر دائرة الجمارك الأردنية وإدارة مكافحة المخدرات العاملة في مطار الملكة علياء الدولي / الركاب، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، محاولة تهريب 16 كيلو غرام من مادة المارغوانا المخدرة.
وقالت الدائرة في بيان صحفي، الأحد، إنه تم الاشتباه بأحد المسافرين والذي يحمل جنسية إحدى دول شرق آسيا قادماً من إحدى الدول العربية، وبعد تفتيشه بشكل دقيق عُثر بحوزته على الكمية المذكورة من المادة المخدرة، حيث تم ضبطه وتسليم المواد المضبوطة إلى إدارة مكافحة المخدرات لاستكمال المقتضى القانوني.
وأكد دائرة الجمارك الأردنية جاهزيتها في التصدي لأية محاولة لإدخال أية مواد ممنوعة أو ضارة حماية للوطن والمواطن وبالتشارك مع الأجهزة الأمنية العاملة في المراكز الحدودية كافة.


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