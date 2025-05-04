نتنياهو يتوعد الحوثيين وإيران ردا على استهداف مطار بن غوريون

وطنا اليوم:بعد تأكيد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ الذي سقط في محيط مطار بن غوريون، اليوم الأحد، أطلق من اليمن، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تهديده بالرد على هجمات الحوثيين لكنه توعد بضرب “راعيتهم إيران”.

كما قال عبر منصة “إكس” “سنرد على ضربات الحوثيين في الوقت والزمان اللذين نختارهما”.

وارفق منشوره بصورة من منشور سابق للرئيس الأميركي قال أنه طهران تقف وراء هجمات جماعة الحوثي، وكتب نتنياهو “الرئيس دونالد ترامب محق تماما! هجمات الحوثيين مصدرها إيران”.

أتى ذلك، بعدما توعد نتنياهو في وقت سابق اليوم، بالتحرك ضد الحوثيين كما فعلت تل أبيب سابقا.

كما أضاف أن القوات الإسرائيلية ستنفذ المزيد من الهجمات ضد جماعة الحوثي في اليمن. وأشار إلى أن إسرائيل تنسق مع الإدارة الأميركية في العمل ضد الحوثيين.

وقالت مصادر، إن إسرائيل قررت بعد اجتماع أمني الرد على الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس حث في وقت سابق اليوم السلطات الإسرئيلية على ضرب إيران مباشرة، ردا على صاروخ الحوثي.

وألغت شركات طيران أوروبية وأميركية رحلاتها الجوية إلى إسرائيل في الأيام المقبلة بعد سقوط صاروخ أطلقته جماعة الحوثي في اليمن اليوم الأحد وسقط بالقرب من مطار بن غوريون، وهو المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل.

وبعد ذلك علق العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها من تل أبيب وإليها بعد سقوط الصاروخ الذي أدى إلى تصاعد عمود من الدخان وتسبب في حالة من الذعر بين الركاب في مبنى المطار.