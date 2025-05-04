ارتفاع أعداد الزوار الدوليين بنسبة 37 ‎%‎ خلال شهر نيسان

وطنا اليوم:شهد القطاع السياحي الأردني نموًا ملحوظًا خلال الفترة من (كانون الثاني – نيسان ) من عام 2025، حيث ارتفعت اعداد الزوار الدوليين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة السياحة والآثار، بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين خلال الفترة من (كانون الثاني – نيسان) من عام 2025، نحو 2.125 مليون زائرًا بنسبة ارتفاع 19 ‎%‎ مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي بلغ فيها عدد الزوار 1.785 مليون زائرًا.

وارتفع عدد سياح المبيت لنفس الفترة اعلاه إلى 1.765 مليون زائرًا مقارنة بـ 1.531 مليون زائرًا في نفس الفترة من عام 2024، محققًا زيادة بنسبة 15.3 ‎‎%‎، كما شهد زوار اليوم الواحد زيادة ملحوظة، حيث بلغ عددهم نحو 360 ألف زائر، مقارنة بـ 254 ألف زائر في عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 41.6 ‎%‎.

واستقبلت المملكة خلال شهر نيسان من عام 2025 نحو 617 الف زائراً دوليًّا، بنسبة ارتفاع بلغت 36.7 ‎%‎، مقارنة بنفس الشهر من عام 2024 والذي بلغت فيه اعداد الزوار نحو 451 الف زائر.

وبحسب التقرير، ارتفع الدخل السياحي خلال الفترة من (كانون الثاني- آذار) من العام الحالي 2025، بنسبة 8.9 ‎%‎ مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2024، حيث بلغ ما قيمته 1.217 مليار دينار.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي للقطاع السياحي، انعكاساً للإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار، والتي شملت تطوير المنتج السياحي وتعزيز البنية التحتية، إلى جانب تحسين تجربة الزائر وتوسيع نطاق الحملات التسويقية لتشمل أنماطاً سياحية متنوعة وأسواقاً جديدة.

وشهدت المملكة خلال الأشهر الماضية ارتفاعًا لافتًا في أعداد الزوار الدوليين، وهو ما يعكس تحسن أداء القطاع السياحي بشكل عام، ويعود هذا الارتفاع إلى حزمة من العوامل، في مقدمتها تكثيف الحملات الترويجية المدروسة التي استهدفت أسواقًا سياحية واعدة حول العالم، بالإضافة إلى استئناف عدد من الرحلات الجوية المباشرة ومنخفضة التكاليف، ما أسهم في تحسين إمكانية الوصول إلى الوجهات السياحية الأردنية.

إلى جانب ذلك، ساهم ارتفاع أعداد الزوار الدوليين، في تعزيز مؤشرات الدخل السياحي، وهو ما انعكس إيجابًا على الدخل السياحي الكلي، ويُعد هذا النمو مؤشرًا على استعادة القطاع لعافيته، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، واستثماره في الفرص المتاحة بفعالية.

وتعمل وزارة السياحة والآثار ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم استدامة النمو في القطاع السياحي، من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق المزيد من فرص العمل في مختلف المجالات، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني بشكل عام، كما وتسعى الوزارة في الوقت ذاته إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية عبر الترويج للمملكة كبلد غني بالمواقع التاريخية والدينية والطبيعية