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إجلاء مئات السياح جراء السيول من دون تسجيل إصابات

4 مايو 2025
إجلاء مئات السياح جراء السيول من دون تسجيل إصابات

وطنا اليوم:أجلت كوادر الإنقاذ في سلطة إقليم البترا والدفاع المدني، الأحد، مئات السياح في البترا من دون تسجيل أي إصابات، بعد مداهمة السيول الموقع الأثري بعد ظهر اليوم، وفق ما أكد مفوض إدارة شؤون المحمية والسياحة في سلطة إقليم البترا، يزن محادين.
وأضاف محادين أن السلطة أوقفت بيع تذاكر الدخول للموقع الأثري من بعد ظهر اليوم؛ ضمانا لسلامة السياح.
وقال محادين، إن عدد السياح الذين زاروا الموقع الأثري اليوم بلغ 1785 سائحا، أجلت كوادر الدفاع المدني معظمهم ممن كانوا يتجولون أمام الخزنة والسيق ومنطقة الرصاصة والدير وسطوح النبي هارون.
وأكد محادين عدم تسجيل أي إصابات تذكر بين جميع السياح الذين جرى إجلاؤهم.
وشهدت مدينة البترا، تساقطا غزيرا للأمطار؛ جراء تأثر المملكة بمنخفض جوي أثر على مناطق جنوب المملكة، مما أدى إلى تشكّل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وسط انخفاض ملموس في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح.
ودعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمع السيول والأمطار، إضافة إلى ضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة والإرشادات الصادرة لضمان السلامة وتفادي أي مخاطر قد تنجم عن الظروف الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.
وأكدت السلطة جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ خلال فترة تأثير المنخفض الجوي، معلنة عن استقبال ملاحظات المواطنين عبر غرف الطوارئ .


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