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إجلاء 13 سائحا و2 من طواقم قارب متوسط الحجم جنح في خليج العقبة

4 مايو 2025
إجلاء 13 سائحا و2 من طواقم قارب متوسط الحجم جنح في خليج العقبة

وطنا اليوم:قالت محافظة العقبة، الأحد، إنه تم إجلاء 13 سائحا واثنين من طواقم قارب متوسط الحجم جنح في خليج العقبة؛ نتيجة سوء الأحوال الجوية.
من جانبها، جدّدت مديرية الأمن العام دعوتها للمواطنين والمتنزهين ومرتادي الشواطئ إلى توخي الحذر، مشددة على أهمية الابتعاد عن مناطق الخطر وعدم المجازفة بالقرب من البحر خلال الأحوال الجوية غير المستقرة، كما حثّت الصيادين وأصحاب القوارب على تثبيت معداتهم واتخاذ أقصى درجات الحيطة.
وتعيش المملكة، خاصة في مناطق الجنوب، حالة من عدم الاستقرار الجوي، ما أدى إلى تساقط زخات من المطر في عدد من المناطق، وظهور عواصف رعدية وهبوب رياح قوية أثرت على الرؤية الأفقية والحركة المرورية، ورفعت من احتمالية تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.


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