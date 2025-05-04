خطة طوارئ في جرش وعجلون لضمان سلامة مصادر المياه

وطنا اليوم:وضعت الدوائر الرسمية في محافظتي جرش وعجلون خطة طوارئ للمتابعة والتأكد من ينابيع المياه داخل المحافظتين، خاصة تلك التي يشتريها المواطنون من الآبار الخاصة، وفقا لمصدر رسمي.

وقال المصدر الأحد، إنّ اجتماعين منفصلين عقدا اليوم في محافظتي عجلون وجرش، برئاسة الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية والأوبئة، رائد الشبول، وبحضور الحكام الإداريين في المحافظتين، ورؤساء البلديات، وعدد من الأمناء العامين من مختلف الوزارات، لمناقشة مصادر المياه غير الآمنة مثل ينابيع المياه.

وأضاف أن رسائل توعوية ستُبث للتأكيد على ضرورة التحقق من مصادر المياه قبل شرائها، مبينا أن الصهاريج المصرح لها ببيع المياه هي الصهاريج ذات اللون الأخضر، التي ستخضع للرقابة من مختلف الجهات الرقابية.

وأشار إلى أن صهاريج المياه ذات اللون الأزرق غير مخصصة لبيع المياه الصالحة للشرب، وتُستخدم لأغراض أخرى مثل الزراعة.

وبيّن أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تكثيف الجولات في فصل الصيف من الجهات الرسمية على المزروعات على ضفاف سيل الزرقاء، والتأكد من مصادر المياه التي تروي تلك المزروعات، مضيفا أن فرق وزارة الصحة ستوسع من أخذ العينات المخبرية لفحصها والتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض.

ولفت المصدر إلى أن جولات رقابية ستُنفذ على مدار الساعة؛ لضمان سلامة مصادر المياه، خاصة أن الموسم الحالي شهد هطولات مطرية خفيفة، ولضمان عدم بيع مياه غير صالحة للاستخدام أو الزراعة.

وأوضح أن وزارة المياه وضعت خطة استعدادا لفصل الصيف، لتزويد المحافظات التي تعاني من قلة المصادر المائية بالماء من محافظات أخرى، داعيا إلى ترشيد استخدام المياه.

وبيّن المصدر أن التغير المناخي وقلة الأمطار يؤثران على مصادر المياه والمزروعات، موضحا أن وزارة الزراعة تكثف جولاتها ورسائلها التوعوية للمزارعين.