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مصادر: ترمب سيلتقي قادة مجلس التعاون الخليجي في الرياض

4 مايو 2025
مصادر: ترمب سيلتقي قادة مجلس التعاون الخليجي في الرياض

وطنا اليوم:يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيارة منطقة الخليج بين 13 و16 أيار/مايو، حيث من المقرر أن يلتقي قادة دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، في إطار جولة تشمل أيضًا قطر والإمارات، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر مقرّب من الحكومة السعودية.
وتهدف هذه القمة إلى تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي بين واشنطن ودول الخليج، في ظل علاقات استراتيجية تجمع الجانبين، لا سيما في مجالات الدفاع والاستثمار.
وتعد هذه الزيارة الثانية لترمب إلى الخارج منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، بعد مشاركته مؤخرًا في جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان.
وتحمل جولة ترمب المرتقبة في الخليج طابعًا اقتصاديًا بارزًا؛ إذ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة الماضية موافقتها على صفقة لبيع السعودية ألف صاروخ جو-جو متوسط المدى من طراز “AIM-120″، بقيمة 3.5 مليارات دولار، وأخطرت الكونغرس بذلك رسميًا.
وفي سياق متصل، وعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، باستثمارات تصل إلى 600 مليار دولار.
كما شهدت قطر توقيع أول اتفاق تطوير عقاري لمؤسسة ترمب في منطقة الخليج، يتضمن إنشاء ملعب غولف ومجمع فلل سكنية بالقرب من العاصمة الدوحة، حيث شارك إريك ترمب، نجل الرئيس ونائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، في مراسم التوقيع إلى جانب شركتي “الديار القطرية” و”دار غلوبال”.


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