الاتصالات الأردنية توزع أرباحاً بقيمة 41.25مليون دينار على مساهميها

وطنا اليوم:أقرت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الأردنية – أورنج الأردن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 41.25 مليون دينار، ما يعادل 220 فلساً/ للسهم وتشكل 99.5% من صافي أرباح الشركة، و22% من رأس المال البالغ 187.5 مليون دينار، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الحادي والثلاثين، والذي عقد يوم الأربعاء 30 نيسان 2025، عبر منصة AGM PRO للاتصال المرئي والمسموع.

وترأس الاجتماع رسلان ديرانية رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الاردنية – أورنج الأردن، بحضور أعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي المهندس فيليب منصور، والإدارة التنفيذية العليا، وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، ومدقق الحسابات من شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) الأردن شفيق بطشون، والمستشار القانوني للمجلس من مكتب النجداوي، بالإضافة إلى 86.8% من مساهمي الشركة.

وأقرّت الهيئة العامة جميع البنود الواردة على جدول أعمال الاجتماع، حيث تمت الموافقة على كل من محضر اجتماع الهيئة المنعقدة خلال العام الماضي، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدققي الحسابات، والقوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

وبحسب البيانات المالية المندرجة ضمن القوائم المالية للشركة حتى نهاية 31 كانون الأول 2024، فقد بلغت قيمة إجمالي الإيرادات 361.3 مليون دينار فيما بلغت قاعدة الزبائن 4.5 مليون مشترك في كافة الخدمات، وبلغت النفقات الرأسمالية خلال 2024 ما مقداره 75.5 مليون دينار، أي ما نسبته 20.9% من إجمالي إيرادات الشركة، وتم تخصيص معظم هذه النفقات للاستثمار في مشاريع تطوير الجيل الخامس وتعزيز انتشار شبكة الفايبر، علماً بأن أورنج الأردن استثمرت في أعمال تطوير الشبكات منذ عام 2000 ما يقارب من 1.7 مليار دينار.

وتظهر النتائج المالية والأرقام استقراراً مالياً وأداء ثابتاً ويشكل أساساً للمزيد من النمو خلال عام 2025 الذي يسجل الذكرى الخامسة والعشرين لشراكة مجموعة أورنج مع الحكومة الأردنية.

وشدد ديرانية في كلمته خلال اجتماع الهيئة العامة، أن عام 2024 يشكل محطة مضيئة في مسيرة أورنج الأردن من خلال الإنجازات المتميزة التي حققتها والمتسقة مع استراتيجية أورنج العالمية الطموحة “قيادة المستقبل”، مما ساعد في الوصول إلى نتائج إيجابية في كافة المجالات التي تعمل فيها الشركة. وأشاد بجهود أورنج الأردن للاستثمار في شبكات الجيل الخامس والفايبر لتوفير خدمات إنترنت بسرعات غير مسبوقة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات حوالي 150 مليون دينار في شبكات الفايبر لخدمة الزبائن في أنحاء المملكة، مما مكنها من أن تصبح المزود الأول لخدمة الفايبر في السوق المحلي. بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 160 مليون دينار لتطوير وتوسعة شبكة الجيل الخامس لتصل تدريجياً إلى جميع أنحاء المملكة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، أن عام 2024 يعد محورياً في مسيرة الشركة، حيث رافقت النمو المالي محطات استراتيجية عديدة في السوق الأردني، عززت من خلالها أورنج تفاعلها مع زبائنها وشركائها وموظفيها وبيئتها ومجتمعها. وأضاف بأن رؤية الشركة كمزود رقمي رائد ومسؤول ترجمت من خلال الاستثمارات المستمرة التي تهدف إلى توفير الحلول الرقمية المبتكرة والتي تشمل الفايبر والجيل الخامس والإنترنت عبر الأقمار الصناعية وحلول الحياة الذكية وحلول الأعمال، والتي تمهد الطريق للشركة ل “قيادة المستقبل” وتعزيز الشراكة مع الحكومة الأردنية.

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