بنك “إلى” يُتوج بلقب أفضل بنك تجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وطنا اليوم: حصد بنك “إلى”، التابع لبنك ABC لقب “أفضل بنك تجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” لعام 2025، من قبل مجلة MEED، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أقيم في 30 أبريل في دبي، بحضور نخبة من قادة القطاع المصرفي في المنطقة لتكريم المؤسسات المصرفية التي تقود الابتكار وتحقق أثراً ملموساً في قطاع الخدمات المالية.

تأتي هذه الجائزة احتفاءً بالنجاح اللافت الذي حققه بنك “إلى” في إعادة تشكيل ملامح الخدمات المصرفية للأفراد على مستوى المنطقة، خلال خمس سنوات فقط من إطلاقه. وقد نال البنك إشادة خاصة لتقديمه تجربة مصرفية رقمية متكاملة، كسبت ثقة وولاء العملاء في مختلف الأسواق التي يعمل بها.

وبهذه المناسبة، صرح السيد/ محمد المعراج، الرئيس التنفيذي لبنك “إلى”، قائلاً: “يشرفنا أن نحصد جائزة “أفضل بنك تجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” من مجلة MEED. هذا التقدير يعكس ريادة وتميّز بنك “إلى” في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة، ويرسخ من حضوره على الساحة العالمية. نلتزم في بنك “إلى” بتقديم تجربة مصرفية مرنة ومتطورة مصممة خصيصاً لتلائم نمط حياة واحتياجات عملائنا وتدعم الشمول المالي في المنطقة.”

وأضاف السيد المعراج “أتوجه بجزيل الشكر لعملائنا على ثقتهم برؤية البنك، ولمجلس الإدارة وقيادة بنك ABC على دعمهم المتواصل، ولفريق عمل بنك “إلى” المتفاني الذي جعل التميّز في خدمة العملاء محور كل ما نقوم به. كما نشكر مجلة MEED على هذا التقدير لمسيرة البنك.”

ومن جهتها، علقت مجلة MEED: “من خلال إعادة ابتكار التجربة المصرفية الرقمية، وضع بنك “إلى” معياراً جديداً في المنطقة في مجالات تجربة العملاء، والابتكار، والشمول. وتأتي هذه الجائزة تتويجاً لتحول نوعي بارز يستمر في رسم مستقبل الخدمات المصرفية للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”

منذ انطلاقه في عام 2019، نجح بنك “إلى” في بناء تجربة مصرفية رقمية متكاملة من الألف إلى الياء، تبدأ بعملية فتح الحساب السلسة التي لا تستغرق سوى دقائق، وتستمر مع باقة متميزة من المنتجات والخدمات المتوفرة عبر تطبيقه المتطور، ما أحدث تحولاً جذرياً في طريقة تعامل الجيل الجديد مع الخدمات المصرفية.

يوفر بنك “إلى” لعملائه إدارة شؤونهم المالية بضغطة زر، والوصول الفوري إلى حلول مصرفية مبتكرة، تقليدية، وكذلك حلول مصرفية إسلامية عبر منصة “إلى البُراق”. وتشمل هذه الخدمات: حلول ادخار مبتكرة مثل “الحصّالة” و”الجمعيّة”، و الودائع الثابتة، و حساب الجوائز “الكنز”، وخدمة الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، و حسابات متعددة العملات، بالإضافة إلى خدمات دفع وتحويل فوري متقدمة.

كما يستفيد العملاء من مجموعة واسعة من المزايا والمكافآت عبر بطاقات الخصم والائتمان، والعروض المصممة خصيصاً لهم.

يتعاون البنك مع أكثر من 250 تاجراً محلياً ودولياً، لتقديم عروض مخصصة وحصرية تعود بقيمة على حياة العملاء اليومية. ومن أبرز الشراكات الحديثة للبنك، التعاون مع الناقلة الوطنية لمملكة البحرين “طيران الخليج”، لتقديم مزايا سفر استثنائية من خلال بطاقة “إلى” وطيران الخليج الائتمانية المشتركة.

يعكس النمو المتسارع لبنك “إلى” التزامه الراسخ بنهج “العميل أولاً”، حيث شكّل إطلاقه في الأردن قصة نجاح باهرة، ويخطط البنك حالياً للتوسع في أسواق أخرى في منطقة الشرق الأوسط، سعياً لتعزيز الشمول المالي والارتقاء بالتجربة المصرفية الرقمية في المنطقة.

والجدير بالذكر أن جوائز مجلة MEED للتميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في نسختها الرابعة هذا العام، تحتفي بأكثر المؤسسات المالية تأثيراً وابتكاراً في المنطقة، تكريماً لريادتها في خدمة العملاء والتحول الرقمي.