الفوسفات والجيولوجيين توقعان اتفاقية لتدريب حديثي التخرج من منتسبي النقابة

وطنا اليوم:وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية ونقابة الجيولوجيين الأردنيين اتفاقية لتدريب عدد من الخريجين الجدد من منتسبي النقابة في مواقع عمل ومشاريع الشركة المختلفة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد ونقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد الشوابكة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مهارات الجيولوجيين الجدد وتزويدهم بالخبرات الميدانية اللازمة، من خلال إشراكهم في أنشطة الاستكشاف الجيولوجي والعمليات التعدينية، وممارسات السلامة المهنية، وبما يتماشى مع أحدث المعايير والتقنيات المعتمدة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية وقطاع التعدين.

وقال المهندس الرواد إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الشركة انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على مأسسة عملية التدريب بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المختلفة بما فيها النقابات المهنية.

وبين أن الاتفاقية تستهدف تدريب عشرة جيولوجيين من حديثي التخرج، ضمن برامج تدريب عملي ومهني شاملة في مواقع ومناجم الشركة المختلفة، وبما يسهم في إكسابهم الخبرات اللازمة في هذا المجال وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتمكينهم من الانخراط في فرص العمل في هذا القطاع سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.

وأكد المهندس الرواد انفتاح الشركة على المؤسسات الوطنية والنقابات المهنية لتمكينها من تدريب كوادرها ومنتسبيها، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الشركة وكوادرها في مجال التعدين، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية التدريب لتهيئة الخريجين ورفد سوق العمل بالخبرات اللازمة.

كما أكد المهندس الرواد أهمية البرنامج التدريبي في تجسيد الشراكة بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية ونقابة الجيولوجيين مشيدا بتعاون النقابة وتواصلها المستمر مع الشركة وجهودها المثمرة في إيجاد فرص تدريب لمنتسبيها.

من جانبه، أعرب الشوابكة، عن الاعتزاز بالدور الريادي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية في التعاون مع النقابات المهنية والإسهام في إعداد منتسبيها لسوق العمل ورفدهم بالخبرات العملية اللازمة.

كما أشاد الشوابكة بدور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني، وما تقوم به من جهد كبير في تطوير قطاع التعدين في المملكة وتعزيز تنافسية الفوسفات الأردني في الأسواق العالمية، وإيجاد صناعات تحويلية تسهم في تعزيز القيمة المضافة للفوسفات الأردني.

وبين أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود النقابة المتواصلة لتطوير قدرات ومهارات الجيولوجيين، وتهيئتهم لدخول سوق العمل المحلي والعربي والعالمي، مؤكدا أنها تجسد الشراكة المثمرة بين المؤسسات الوطنية المختلفة في القطاعين العام والخاص، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاع الصناعي.

وقال إن الجيولوجيين الأردنيين يتمتعون بكفاءات علمية وعملية تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، والإسهام بفاعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية، مؤكدا حرص النقابة على استمرار هذا النوع من المبادرات والبناء عليها لتشمل أعدادًا أكبر من الجيولوجيين في المستقبل.

وحضر توقيع الاتفاقية مدير إدارة المناجم والتعدين في شركة مناجم الفوسفات الأردنية محمد ابوهزيم ونائب نقيب الجيولوجيين الأردنيين عادل الربضي.