انطلاق مهرجان المسرح المدرسي العربي في دورته الثانية

وطنا اليوم:مندوبًا عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، رعى أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الأحد، حفل افتتاح مهرجان المسرح المدرسي العربي الثاني الذي نظمته الوزارة في المركز الثقافي الملكي.

وقال الدكتور العجارمة خلال الافتتاح الذي حضره سفير دولة الكويت، الشيخ فهد المري، وسفير سلطنة عُمان الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، وأمين عام هيئة المسرح العربي اسماعيل عبدالله، ونقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، إن الدورة الأولى التي أُقيمت في عمان العام الماضي كانت تجربة مضيئة، أسّست لعلاقات ثقافية وتربوية، كان لها الأثر العميق بين أبنائنا الطلبة ومؤسساتنا التربوية في مختلف الأقطار العربية.

وأضاف أننا نلتقي اليوم من جديد لنواصل هذا الحدث في دورته الثانية مستلهمين من المسرح المدرسي، رسالته التربوية الخالدة في بناء الوعي لدى أبنائنا الطلبة، ليكونوا قادرين على التعبير عن مكنونات ذواتهم، ومنفتحين على قضايا أوطانهم وأمتهم، حاملين رسالة المحبة والسلام.

وأكد الدكتور العجارمة أن الوزارة تولي النشاطات الفنية بشكل عام والمسرح بشكل خاص الاهتمام والرعاية لما له دور المهم في تعزيز شخصية الطلبة وتنمية مهاراتهم وإكسابهم المعرفة الأكاديمية، باعتباره بيئة مهمة لتنمية المتعلم من الجوانب العقلية والعاطفية والجمالية واللغوية والثقافية.

وأعرب عن شكر الوزارة للدول المشاركة في المهرجان، ونقابة الفنانين الأردنيين ولجان التحكيم، ولكافة الكوادر التي ساهمت بالتحضير والإعداد لإقامة فعالياته.

من جانبه، أكد مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة الدكتور أجمل طويقات، على أهمية دور المسرح المدرسي في التّنشئة والتكوين وتوظيف الطّاقات الإبداعية والسلوكيّة للطلبة، من خلال صقل القيم والأساليب الازمة لمواصلة التّعليم وإثراء مقدرتهم على التّعبير عمّا بدواخلهم والتّأثير الإيجابي على الآخرين وتوجيههم.

ويشارك في المهرجان الذي يقام خلال الفترة ما بين 4 الى 8 من الشهر الحالي على مسارح المركز الثقافي الملكي، 7 دول هي الإمارات العربية المتحدة، جمهورية العراق، دولة قطر، سلطنة عُمان، الجمهورية التونسية، دولة الكويت، وفلسطين. بالإضافة لمشاركة مميزة من الأردن.

ويشمل المهرجان فعاليات مختلفة بالإضافة لعروض المسرحية ومنها مؤتمر الفكر في المسرح، ( المسرح المدرسي والتعلم النشط).