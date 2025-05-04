بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

دينارين سعر كيلو الليمون في الأردن

4 مايو 2025
دينارين سعر كيلو الليمون في الأردن

وطنا اليوم:رصد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الليمون داخل الأسواق المركزية، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى قرابة دينارين.
وحول أسباب هذا الارتفاع، أوضح مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة، خليل عمرو، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى انخفاض العرض مقابل ارتفاع الطلب في السوق.
وأشار عمرو إلى أن كميات الليمون الواردة إلى الأسواق المركزية انخفضت من 132 طناً يومياً خلال شهر آذار إلى 90 طناً يومياً في نيسان، لتتراجع مؤخراً إلى 67 طناً يومياً في الأسبوع الأخير، في حين تُقدّر الحاجة اليومية للسوق المحلي بين 120 و150 طناً.
وأضاف أن هذا التراجع الكبير في الكميات المتوافرة تسبب بزيادة ملحوظة في الأسعار، وصلت إلى دينارين أو أكثر للكيلوغرام الواحد.
وفي ضوء ذلك، قررت لجنة الروزنامة الزراعية الدائمة فتح باب استيراد الليمون من جميع المناشئ، بكميات تبلغ 3 آلاف طن، لتغطية احتياجات السوق خلال شهري حزيران وتموز من العام الحالي.
وشارك في اجتماعات اللجنة ممثلون عن اتحاد المزارعين، واتحاد مزارعي وادي الأردن، ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:18

ترمب: هدفنا تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني ولا أقبل بأقل من ذلك

15:13

المومني: الإعلام ركيزة أساسية في تمكين المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية

14:44

مطبخ الحملة الأردنية يواصل تقديم الوجبات في غزة رغم إغلاق المعابر

14:35

أحوال كارثية بمعقل الإبادة : وفاة 57 طفلا في غزة بسبب سوء التغذية

14:34

“الهندسة الكهربائية” تكرّم أعضاءها ولجانها: 4928 منتسباً جديداً وأكثر من 300 نشاطاً خلال دورة واحدة

14:02

الضمان تدعو للتأكد من انطباق المهن الخطرة على مهن قبل الاستقالة

13:58

الخصاونة: الدولة الأردنية حاسمة وواضحة وشديدة البأس

13:53

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 390 موقوفا إداريا

13:51

انطلاق فعاليات أسبوع النزاهة 2025 في جامعة البلقاء التطبيقية

13:49

عودة الحركة السياحية في البترا بشكل طبيعي بعد حالة عدم الاستقرار الجوي

13:44

مجلس النواب يقر توصيات تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023

13:04

“الجامعات الأردنية بين تقييد الاستقلال وضياع الحقوق: قراءة في قرارات الحكومة”

وفيات
وفيات الاثنين 5-5-2025وفيات الاحد 5-4-2025وفيات الجمعة 2-5-2025وفيات الخميس 1-5-2025وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025